Гаражный массив в Нягани пострадал от крупного пожара

Накануне, 28 августа, в Нягани на улице Речной произошел крупный пожар. Сообщение о возгорании поступило в 13:47, рассказали в МЧС России по ХМАО.

Когда первые пожарные подразделения прибыли на место, огонь уже открыто полыхал в гаражах, существовала угроза его распространения на соседние строения.

Ликвидировать открытое горение удалось только в 15:54. В результате пожара пострадали восемь гаражей общей площадью около 640 квадратных метров. Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.