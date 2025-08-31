Гаражный массив в Нягани пострадал от крупного пожара

16+
​В Нягани сгорели восемь гаражей на улице Речной

​В Нягани сгорели восемь гаражей на улице Речной
Фото: МЧС России по ХМАО / vk.com

Накануне, 28 августа, в Нягани на улице Речной произошел крупный пожар. Сообщение о возгорании поступило в 13:47, рассказали в МЧС России по ХМАО.

Когда первые пожарные подразделения прибыли на место, огонь уже открыто полыхал в гаражах, существовала угроза его распространения на соседние строения.

Ликвидировать открытое горение удалось только в 15:54. В результате пожара пострадали восемь гаражей общей площадью около 640 квадратных метров. Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.


Сегодня в 15:28, просмотров: 114, комментариев: 0
Яндекс.Метрика