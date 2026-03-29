Большинство читателей СИА-ПРЕСС не готовы платить больше за вредные привычки

Большинство читателей СИА-ПРЕСС не поддержали идею повышения взносов на обязательное медицинское страхование (ОМС) для людей с вредными привычками. 49,3% опрошенных считают, что медицина должна быть одинаково доступна для всех.

Ранее глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев предложил увеличить взносы по системе ОМС для россиян, которые сознательно не следят за своим здоровьем. По его словам, базовый пакет медицинской помощи должен оставаться бесплатным для всех граждан, однако для людей с вредными привычками могут быть введены повышенные коэффициенты при расчете страховых взносов.

Согласно результатам опроса, лишь 7,2% участников полностью поддержали идею, заявив, что человек сам отвечает за свое здоровье. Еще столько же (7,2%) согласны с этим подходом частично – при условии официального медицинского подтверждения. При этом 36,2% респондентов считают, что сначала необходимо создать условия для здорового образа жизни, а уже затем вводить подобные меры.

Во втором опросе, где читателей спросили о возможной реакции на введение повышенных взносов, большинство (53,8%) отметили, что сомневаются, что «такие меры вообще заработают». Еще 17,9% признались, что искали бы способы обойти новые правила и не платить больше. Формально соответствовать требованиям готовы 15,4% опрошенных, а 11,5% заявили, что ничего не стали бы менять, считая это личным делом каждого. Лишь 1,3% участников отметили, что пересмотрели бы образ жизни и отказались от вредных привычек.