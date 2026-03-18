Рядом с Абалакским монастырем может вырасти новый отель или парк развлечений

В Тобольском районе ищут инвестора, который превратит пустующую землю в новую точку притяжения туристов. Речь об участке в 2,4 гектара прямо у стен знаменитого Абалакского монастыря и рядом с уже популярным туристическим комплексом, рассказали в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

Здесь можно построить не просто гостиницу, а целый спектр объектов для отдыха: эко-отели, глэмпинги, спортивные и оздоровительные центры, парки развлечений. Место само подсказывает формат – вид на монастырь и паломнический поток создают базу для круглогодичного бизнеса.

Глава Тобольского округа Андрей Ходосевич называет площадку не просто землей, а «готовой точкой роста» для нового туристического предложения. По его словам, муниципалитет ждет ответственного инвестора, который создаст современный объект и даст людям работу.

В Инвестиционном агентстве подтверждают: туризм сейчас в приоритете. В области уже строят 58 объектов гостеприимства на 15 миллиардов рублей, и спрос бизнеса на такие проекты только растет.

«Регион обладает уникальными рекреационными возможностями, и интерес со стороны бизнеса к созданию объектов гостеприимства постоянно увеличивается», – отметил генеральный директор агентства Николай Пуртов.