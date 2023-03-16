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​Александр Моор: Самой надежной базой для развития малых территорий являются внутренние ресурсы

В Тюмени определили значимые направления развития малых городов и сел

​Александр Моор: Самой надежной базой для развития малых территорий являются внутренние ресурсы
Фото: admtyumen.ru

Современные подходы к развитию малых городов и сел стали темой очередных Губернаторских чтений, которые состоялись 15 марта в Тюмени. В дискуссии приняли участие представители исполнительных органов власти, депутатского корпуса и местного самоуправления, предприниматели, ученые и студенты тюменских университетов.

Глава области Александр Моор считает развитие малых территорий важной задачей региональных и муниципальных органов власти. «Мы уже четверть века стремимся к тому, чтобы не было на нашей земле ни «белых пятен», ни «черных дыр». Особенно важным это направление работы стало сейчас, когда уже окончательно ясно: развитие нельзя импортировать, самой надежной базой для него являются внутренние ресурсы», – подчеркнул Александр Моор.

Руководитель исследовательской группы ЦИРКОН, старший научный сотрудник Института социологии РАН Игорь Задорин выступил с докладом «Большой смысл малого города. Новые подходы к развитию малых городских и сельских территорий».

К наиболее значимым направлениям работы по развитию малых территорий Игорь Задорин относит возрождение прежних производств, перепрофилирование действующих или создание новых.

Также актуальный путь развития малых городов и сельских территорий докладчик видит в расширении рыночного предложения в сфере услуг, туризма и досуга. Кроме того, есть перспективы развития в применении новых социальных технологий с опорой на внутреннее производство и потребление.

«Многие российские управленцы игнорируют такой ресурс, как стимулирование населения к развитию. Хотя я считаю, что это самый главный ресурс. Успех возникает там, где получается включить жителей в процессы развития», – подчеркнул Игорь Задорин.


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Сегодня в 21:51, просмотров: 105, комментариев: 0
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