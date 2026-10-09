10 актуальных вопросов об осеннем призыве в Югре

В ближайшие дни в Югре начнется первая отправка молодых людей, попавших под срочную службу, в армию России. Это не совсем классический «осенний призыв», потому как наша страна перешла на круглогодичные мероприятия такого рода. Как приходят повестки, можно ли получить отсрочку без посещения военкомата и какие варианты службы доступны югорчанам? СИА-ПРЕСС собрал ответы на важнейшие вопросы из выступлений военного комиссара Югры Романа Вуколова и начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу окружного военкомата Андрея Казакова.

1. Когда начнется отправка югорчан в войска?

Первые команды призывников отправятся из Югры 10 октября. Осенний период отправок охватывает октябрь — декабрь: за это время в войска должны направить более 1500 югорчан.

Как пояснил Роман Вуколов, мероприятия, связанные с призывом, теперь проводятся в течение всего года. Это позволяет заранее пройти необходимые процедуры и распределить нагрузку на комиссии. В округе работают 23 призывные комиссии, в медицинском освидетельствовании участвуют более 60 врачей-специалистов и медицинских работников. По словам военного комиссара, к началу осенних отправок уже призвано более 80% граждан от установленного задания. Их оповестят о необходимости прибыть в военкомат для отправки к месту службы.

2. Где будут служить призывники из Югры?

География отправок охватывает всю страну. По словам Андрея Казакова, югорчан направят в разные виды и рода войск — «от Камчатки до Калининграда». Конкретные части и распределение призывников по регионам спикеры не назвали. При этом они рассказали о возможности заранее получить военно-учетную специальность или пройти отбор в специализированные подразделения — спортивные, научные и научно-производственные.

3. Будут ли срочников отправлять в зону СВО?

По заявлению военного комиссара Югры, военнослужащих по призыву не будут направлять для выполнения задач специальной военной операции в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области, а также на территорию Украины. «В настоящее время соединения и воинские части, выполняющие задачи специальной военной операции, комплектуются исключительно гражданами, заключившими контракт о прохождении военной службы», — подчеркнул Роман Вуколов.

Андрей Казаков также заявил, что призывники будут служить в частях в пунктах постоянной дислокации на территории России в границах до принятия новых регионов.

4. Как теперь приходят повестки и где их можно посмотреть?

Повестки формируются с использованием реестра воинского учета. Их направляют в письменной форме и дублируют в электронном виде, размещая в реестре повесток. Уведомления о размещении поступают в личные кабинеты на «Госуслугах». Получить доступ к сведениям реестра можно после авторизации в личном кабинете на сайте reestr-povestok.ru. Другой вариант — лично обратиться в МФЦ. Через «Госуслуги» также можно подать заявление о постановке на воинский учет, снятии с него и внесении изменений в документы.

5. Можно ли получить отсрочку без личного посещения военкомата?

Да, если необходимые сведения есть в реестре воинского учета, пояснили представители окружного военкомата. На основании этих данных отсрочка или освобождение от призыва могут предоставляться без личной явки. В качестве примеров Роман Вуколов назвал студентов, отцов двух и более детей и IT-специалистов. Сведения о них актуализируются на основе данных государственных органов и работодателей.

Андрей Казаков уточнил, что для предоставления отсрочки в системе должна быть информация, подтверждающая соответствующее основание — например, обучение или наличие двух и более детей. Это позволяет принять решение без вызова человека в военкомат.

6. Как теперь проходит медкомиссия?

Врачи, проводящие медицинское освидетельствование, используют региональную медицинскую информационную систему. По словам Романа Вуколова, она позволяет оперативно получать актуальные сведения о состоянии здоровья призывников. Военный комиссар объяснил, что такой обмен данными помогает избавить молодых людей от посещения медицинских организаций исключительно ради получения различных справок.

При этом спикеры не уточнили, какие документы доступны врачам в каждом случае и когда могут потребоваться дополнительные обследования. Использование системы не означает отмену самого медицинского освидетельствования.

7. Говорят, что какие-то добровольцы могут получить отсрочку от призыва.

Да. Молодые люди, подлежащие призыву, могут поступать в добровольческие формирования, если в отношении них еще не принято решение о призыве на военную службу или направлении на альтернативную гражданскую службу. На период пребывания в добровольческом формировании предоставляется отсрочка. Ее оформляют без личной явки — на основании документов личного дела и справки из воинской части, подтверждающей пребывание в формировании и содержащей дату окончания контракта.

Военный комиссар также сообщил, что граждане, которые не менее шести месяцев участвовали в боевых действиях или выполняли задачи при проведении контртеррористических операций, освобождаются от призыва на военную службу.

8. А можно ли нацелиться на работу водителем?

Можно, через ДОСААФ. По словам Андрея Казакова, в Югре до призыва готовят преимущественно водителей категории C. Обучение финансируется за счет средств Министерства обороны и позволяет получить военно-учетную специальность для последующей службы на должности водителя. Роман Вуколов также сообщил, что участники такой подготовки освобождены от государственной пошлины за получение водительского удостоверения. Расходы на проезд и проживание, понесенные в ходе обучения, а также командировочные расходы подлежат компенсации.

Кроме того, как рассказал Андрей Казаков, в учебных подразделениях армии есть возможность пройти дальнейшую подготовку на категории D и E, а также на многоосные тяжелые тягачи.

9. Чем специализированным еще можно заняться в армии?

Можно попасть в специальные спортивные или научные подразделения, но для этого нужно пройти особый отбор.

В спортивную роту могут направляться спортсмены из сборных команд России по олимпийским видам спорта. Это позволяет продолжать тренировки и поддерживать форму для соревнований. По словам спикеров, югорчане уже проходили такую службу в Самаре. Информация об отборе размещена на сайте ЦСКА в разделе «Спорт и армия».

В научные подразделения отбирают годных к военной службе молодых людей с высшим образованием, склонных к исследовательской работе. Роман Вуколов сообщил, что таких подразделений создано 18, восемь из них — в технополисе «Эра». Персональный отбор проходит в вузах и военкоматах. Военнослужащие таких подразделений участвуют в исследованиях в области обороны, работают на современном научном оборудовании под руководством ученых, конструкторов, инженеров и других специалистов.

10. Можно ли пройти срочную службу, работая на оборонном предприятии?

Для молодых специалистов предприятий оборонно-промышленного комплекса созданы научно-производственные подразделения. Как объяснил Роман Вуколов, они позволяют сохранить работников, задействованных в выполнении государственного оборонного заказа. Отбор проходит на конкурсной основе среди молодых специалистов с высшим или средним профессиональным образованием, которые работают по востребованным и дефицитным специальностям на предприятиях, в интересах которых созданы такие подразделения.

По словам Андрея Казакова, кандидатов подбирают во взаимодействии с предприятиями: те подают соответствующие заявки. Таким образом, этот вариант связан с уже имеющейся работой на конкретном предприятии ОПК. Роман Вуколов отметил, что число предприятий, заинтересованных в создании таких подразделений, растет.

Куда обращаться с дополнительными вопросами

С 10 октября 2026 года разъяснения по вопросам призыва будут давать по телефону 8 (3467) 39-70-30. Номера муниципальных военкоматов также размещены в разделе «Контакты» на официальном сайте военного комиссариата Югры.