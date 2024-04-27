Экс-мэр Сургута Андрей Филатов назначен советником Натальи Комаровой

Экс-мэр Сургута Андрей Филатов назначен советником губернатора ХМАО Натальи Комаровой на общественных началах. Соответствующее распоряжение подписала глава региона, сообщил Neft знакомый с документом источник.

«Это работа без зарплаты, однако статус советника говорит о том, что на основном месте службы Филатов будет являться доверенным лицом Комаровой лично. В документе определено постоянное место работы Филатова – это Сургут», – рассказал собеседник издания, связав это решение с предстоящим назначением экс-мэра Сургута в одну из правительственных структур.

В беседе с NEFT Андрей Филатов подтвердил назначение на должность советника губернатора, но не стал говорить о постоянном месте работы. Он заверил, что «скоро все станет понятно».

Об уходе Андрея Филатова с поста главы Сургута стало известно 22 апреля. Спустя несколько дней, 25 апреля, депутаты городской думы единогласно приняли досрочную отставку мэра.

Ранее Андрей Филатов уже работал с Натальей Комаровой. До октября 2015 года он занимал пост заместителя губернатора, а после увольнения был назначен советником главы округа на общественных началах.