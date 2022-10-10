Эксперты Роспотребнадзора опровергли восемь популярных мифа о гриппе

Каждый год мы сталкиваемся с сезонной эпидемией гриппа и до сих пор заблуждаемся в некоторых вопросах, связанных с лечением этой болезни. Поэтому необходимо подготовиться и вспомнить, как обезопасить себя и не навредить своему организму. О самых популярных мифах и фактах рассказали эксперты Роспотребнадзора.

МИФЫ

Гриппа без высокой температуры не бывает

Отличительным признаком гриппа является температура 38,5 – 39,0°С, иногда выше с первых часов болезни, но у некоторых пациентов грипп протекает с субфебрильной (37,1-37,9°С) или даже с нормальной температурой тела.

Нет обильных выделений из носа

В первые дни болезни часто отмечается заложенность носа, что связано с отеком зараженных тканей. Появление после третьего дня заболевания классического насморка, как правило, связано с бактериями, которые воспользовались временным ослаблением вашего иммунитета.

Болезнь не опасна и пройдет сама собой

Грипп очень опасен. Заболевание может закончиться летальным исходом, особенно у маленьких детей и пожилых людей. Кроме того, болезнь может оставлять после себя различные осложнения. Чаще всего грипп действует губительно на сердечно-сосудистую систему, приводя к развитию миокардитов или к быстрому прогрессированию имеющейся хронической патологии и сокращая на несколько лет продолжительность жизни.

Можно лечиться антибиотиками

Антибиотики действуют только на бактерии. Вирусы ничего общего с бактериями не имеют, следовательно, лечить антибиотиками вирусные заболевания, в том числе, грипп, бесполезно. Иногда на фоне ослабленного иммунитета к вирусной инфекции может присоединиться вторичная бактериальная инфекция. И только в такой ситуации врач может назначить курс антибиотиков.

Для профилактики достаточно принимать витамины и есть больше лука, чеснока, квашеной капусты и лимонов

Витаминная профилактика носит общеукрепляющий характер, но непосредственно на вирус не действует. Оптимальным решением станет комплексная профилактика, которая предусматривает вакцинацию, закаливание, здоровый образ жизни, рациональное питание. При наличии показаний врач может порекомендовать приём иммуномодуляторов и/или витаминно-минеральных комплексов.

От прививки болеют

Ни одна прививка не вызывает типичного заболевания. В процессе вакцинации в организм вводят или ослабленный вирус, или его части. Вирус, содержащийся в вакцине, не может вызвать заболевание, но может стимулировать в организме выработку антител. Поэтому, когда в организм попадает «дикий» вирус, то не нужно время для выработки антител, – они уже есть после вакцинации. Антитела связываются с вирусом и таким образом предотвращают инфицирование клетки и размножение вируса. Благодаря этому заболевание предупреждается еще до его начала.

Современные вакцины переносятся легко, и после прививки нет никаких симптомов заболевания. Лишь у некоторых людей может появиться покраснение в месте введения вакцины или незначительно подняться температура.

Вирусы гриппа постоянно мутируют, а значит невозможно создать вакцину, полностью защищающую именно от него

Всемирная организация здравоохранения постоянно исследует перемещение вирусов по всему миру и на основании этих исследований дает рекомендации производителям вакцин. Даже если прогноз не оправдался на 100%, вакцина все равно действует, так как вырабатываемые антитела обладают способностью справляться не только с определенным подтипом вируса, но и с близкородственными вариантами.

После начала эпидемии вакцинацию проводить поздно

Если по каким-либо причинам вакцинация не была проведена вовремя, то ее можно сделать и после начала эпидемии, причем использовать можно только прививки с неживыми вирусами. Однако если она была сделана тогда, когда человек уже был инфицирован, но клинических проявлений еще не было, то вакцинация не предотвратит это заболевание, но снизит вероятность инфицирования другим вариантом гриппа в последующие месяцы сезона.

ФАКТЫ

Грипп не боится мороза

При температуре около нуля вирус сохраняется до месяца, а при более низких температурах – еще дольше. Зато обычное мыло убивает вирус. Так же действуют ультрафиолетовый свет и температура выше 60°С.

Лучшее средство от гриппа для грудного младенца – молоко его мамы

Если кормящая мама заболела гриппом, нельзя отлучать младенца от груди. Передача вируса при тесном контакте матери с ребёнком воздушно-капельным путём происходит еще в инкубационном периоде инфекции. Антитела из материнского молока передаются ребенку во время кормления. Поэтому это лучшая профилактика заболевания и, в случае развития симптомов, необходимый компонент лечения для малыша.

Таблетки от температуры помогают гриппу распространяться по организму

Нормальная или слегка повышенная температура тела – благоприятная среда для вируса. При удовлетворительном самочувствии принимать жаропонижающие средства взрослым рекомендуется только при температуре выше 38°С, детям – выше 38-39°С.

Ироничное высказывание «без лечения грипп длится неделю, а с лечением семь дней» содержит долю правды, но только не в том случае, если лечение начато вовремя. Своевременность не только сократит сроки болезни, но и уменьшит вероятность развития осложнений и летального исхода.

Прививка от гриппа не дает 100% гарантию от заражения

Риск заражения гриппом после прививки остается, но существенно снижается. В среднем, прививка обеспечивает защиту на 80-90% и почти полностью предотвращает тяжелое течение и летальные исходы.

Напоминаем, ранее в материале siapress.ruсургутские медики рассказали, как уберечь себя и своих детей от коронавируса и гриппа.