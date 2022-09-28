Как уберечь себя и близких от коронавируса и гриппа

Сургут переживает очередную волну коронавируса, а также находится в ожидании прихода сезона гриппа. Совмещение двух этих эпидемий чревато неприятными последствиями. Какова актуальная информация, к чему нужно готовиться, как уберечь себя и детей – в 10 вопросах и ответах на тему от сургутских медиков.

1. Как проходит нынешняя волна коронавируса?

Заболевших коронавирусом довольно много, плюс одновременно случился подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями из-за массового возвращения людей из отпусков, выхода на работу, в школы и университеты. Так что плавный подъем августа сменился резким скачком в сентябре – под амбулаторным наблюдением врачей находится около 2,5 тысяч сургутян, подхвативших коронавирус. Но есть хорошая новость – эта цифра стабильна в течение последних недель. То есть выявляются примерно 250-300 случаев в сутки, но примерно столько же людей выздоравливают, так что количество заболевших стабильно. Фактически, уже сейчас мы находимся на плато.

2. Правда ли, что люди переносят коронавирус легче?

Да. Из 2,5 тысяч болеющих только 70-80 человек находятся непосредственно в ковидном отделении Сургутской окружной клинической больницы. В основном туда кладут либо возрастных пациентов с пачкой сопутствующих болезней и осложнений, либо беременные женщины с нестабильным течением ковида, либо дети до года, – в общем, всем категориям пациентов, которым лучше находиться под постоянным наблюдением врачей. Из 2,5 тысяч наблюдаемых больных примерно 400 человек – из когорты 60+ лет, еще около 300 детей (в первой половине месяца было около 400).

3. Раньше у многих была пневмония, а сейчас как?

По счастью, прямо сейчас вызванная коронавирусом пневмония выявлена лишь у десяти человек из 2,5 тысяч. И то – уровень поражения легких достигает максимум 25 процентов. Это очень мало. В основном сейчас коронавирус бьет по верхним дыхательным путям, приводит к повышению температуры до 38-38,5 градусов, и при правильном лечении быстро уходит. Но это не повод расслабляться – пожилых людей все равно нужно беречь, они в зоне риска.

4. Сколько врачей сейчас заняты коронавирусом?

По большому счету, основная нагрузка сейчас – на врачах скорой помощи, коих в зависимости от нагрузки зарезервировано от 40 до 60 бригад, а также на дежурных работниках фильтр-боксов в ковидном госпитале. На каждую из этих двух групп выпадает примерно по 1000 вызовов на дом / приемов / консультаций в сутки. Однако это далеко не пиковая нагрузка, которая выпадала на долю сургутской медицины – в целом врачей хватает и работают они не в авральном режиме.

5. Как дела с ревакцинацией?

Хуже, чем с вакцинацией. Если первично прививки поставили 240 тысяч человек, то на повторную бустерную дозу пока пришли только 50 тысяч. Плюс еще около 1,7 тысячи подростков – для них есть специальная вакцина «Спутник-М». Также город должен за два месяца вакцинироваться от гриппа, этой кампанией нужно охватить 60 процентов населения (уже не взрослого, а всего). Пока исполнение – около 25 процентов. Врачи по-прежнему рекомендуют делать по вирусам двойной удар – от гриппа в одну руку и от коронавируса в другую. Только помните, что после ревакцинации восстановление полноценного иммунитета против ковида займет 21 день.

6. Обязаны ли мы носить маски?

Чисто с формальной точки зрения – нет. Но с гуманитарной точки зрения – делать это стоит, как минимум, в закрытых помещениях с большим скоплением людей. Вас никто не заставит, вопрос исключительно в плоскости самодисциплины и самозащиты.

Коронавирус, как и грипп, передается воздушно-капельным путем, а также контактным – когда мы собираем вирусный материал с поверхностей, на которых возбудители болезней могут выживать достаточно долго. Поэтому ношение маски в закрытом помещении с большим количеством людей станет преградой для атаки на ваш организм по воздушно-капельному направлению, а мытье рук – поможет не донести заразу до рта, носа и глаз.

Но это все – неспецифические средства защиты. А есть специфические – вакцинация с последующей ревакцинацией. Ими и пользуйтесь, и не только себе поможете, но и всей популяции – благодаря наличию коллективного иммунитета.

7. Как можно получить препараты от лечения коронавируса?

С ноября 2021 года в Югре началась централизованная выдача всего необходимого набора лекарств от коронавируса там, у кого болезнь подтвердилась. Деньги на это выделил федеральный бюджет. Среди этих медикаментов – противовирусные, противовоспалительные, разжижающие кровь (чтобы избежать тромбов), а также другие препараты, которые в индивидуальном порядке назначает врач, оценивая клиническую картину и состояние пациента, его факторы риска, схему лечения и так далее. Поэтому самостоятельно использовать их не рекомендуется – во-первых, это дорого (стоимость курса может доходить до 20 тысяч рублей – зачем эти деньги тратить вам, если нагрузку может взять на себя бюджет?), во-вторых, здесь требуется индивидуальный подход. А организовать его может только лечащий врач.

Забегая вперед – запасов что вакцин, что препаратов для лечения ковида в Сургуте достаточно, никакой дефицит не предвидится.

8. Я хотел записаться на углубленную диспансеризацию после коронавируса, как это сделать?

Для начала надо понимать, что это такое и зачем нужно. Углубленная диспансериация показана людям, которые перенесли коронавирус, и выздоровели более 60 дней назад. Причем это можно сделать и по следам неподтвержденного диагноза – может, вы переболели дома, никого не вызывали, ПЦР-тестов не делали, но уверены, что это ковид – тогда можно через заявление на главврача так же получить право на углубленную диспансеризацию.

Она направлена на изучение тех «узлов» в организме, которые могли быть повреждены в ходе болезни. Основная цель изучения – сердечно-сосудистая система и органы дыхания. Записаться на эту процедуру можно на «Госуслугах», по телефону, лично в регистратуре или у участкового терапевта. Она бесплатна.

9. Иногда на пунктах вакцинации вне больниц наблюдаются большие очереди – это ведь небезопасно.

Если на вакцинацию / ревакцинацию от коронавируса собралась большая очередь – можно просто прийти позже в этот же день либо на следующий день. Как правило, подобные скопления крайне недолговечны. К тому же мобильные пункты вакцинации (коих четыре), которые базируются в общественных пространствах крупных ТРЦ, работают в выходные и праздники с 11 до 19 часов. Также в городе можно привиться в десяти медицинских учреждениях. На сегодня ежедневно в такие пункты суммарно приходит от 500 до 700 человек в день.

10. Мы видим, что дети болеют коронавирусом – как уберечь их?

С профилактикой у детей есть своя специфика. Нужно стараться избегать лишний раз появляться в закрытых помещениях со скоплениями людей. Если этого не получается, нужно убедить ребенка на время нахождения там носить маску. Также их особенно касается гигиена рук – нужно рассказать ребенку о необходимости регулярно мыть руки, не касаться ими лица после контакта с поверхностями на улице и в общественных пространствах. В общественном транспорте лучше не снимать варежки и перчатки, чтобы не подхватить вирусный материал с поручней.

Но в принципе прогулки на свежем воздухе крайне рекомендуются – это и физическая активность, и контрастное воздействие домашнего тепла с уличной прохладой, что благоприятно скажется на дыхательной системе. Дома следует увлажнять воздух, чтобы слизитская не пересыхала и не трескалась, становясь более уязвимой для вирусов. Если вы пьете витамины – подбирать их нужно по возрасту и ситуации, лучше проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом в аптеке.

И, очень важно – исключить контакты с детьми, у которых появились признаки ОРВИ, а также самим не выходить из дома при появлении простуды. Лучше отлежаться дома, а школьную программу нагнать потом. Потому что поход в школу в больном состоянии – это означает высокий шанс заразить других детей и учителей, которые принесут вирус в свои дома, в том числе, пожилым родственникам, находящимся в группе риска. Поберегите их всех.

При поддержке администрации Сургута