Чего не хватало в джентельменском наборе нефтяной столицы

Одна из немногих в стране наша филармония имеет статус муниципального учреждения. Не каждый город может на это решиться. Сургут решился. Яков Черняк, ныне директор Сургутской филармонии, тогда занимал пост заместителя главы горадминистрации, и был не только очевидцем, но и участником тех событий.

«2002 год, можно сказать, был финалом начального этапа создания филармонического центра в Сургуте, — вспоминает Черняк. — А начало филармонии – это подход единомышленников, которые хотели, чтобы помимо образовательных и досуговых учреждений дети наши могли посещать филармонии, театры, музеи и видеть искусство, которое формировалось тысячелетиями. Это первый бросок. То, что Сургут – культурная столица региона, не вызывало сомнения. Но для джентельменского набора не хватало профессиональных учреждений культуры. Это не менее важно, чем градообразующие предприятия. Есть такой канадский прием в хоккее «сброс шайбы в зону». Пройдя красную линию, игрок сильно посылает шайбу в ближайший угол площадки. Вот этим посылом в зону успеха стало подписанное решение на одной странице. А далее уже стали возможны вопросы дорожной карты: наличие зданий, условий, материально-технической базы».

Чаяния и оправдались: концерты симфонической, народной и джазовой музыки, театральные постановки стали неотъемлемой частью культурной жизни города. В ожидании собственного помещения, филармония, тем не менее, вносила огромную лепту в формирование музыкального вкуса сургутян. Десять лет с 2002 по 2012 годы трудились практически в спартанских условиях: администрация филармонического центра занимала старое деревянное здание в районе НГДУ, там же репетировали артисты, а выступали в домах культуры, концертных залах музыкальных школ, на площадках вузов. Но не теряли главное: огромное желание выкладываться на полную мощность.

В эти годы учреждением руководила Ванда Болотнова — ныне директор Городского культурного центра.

Справка: Общая площадь здания Сургутской филармонии составляет 10 950 квадратных метров.Ежегодно мероприятия Сургутской филармонии посещают 150 – 170 тысяч человек.

Долгих семь лет длилась реконструкция бывшего ведомственного ДК «Энергетик», которое было приобретено городом. И в 2012 году учреждение отметило своё новоселье: коллективы получили прекрасное здание площадью 11 тыс. кв. м., оснащенное по последнему слову техники. Символический ключ от здания строители вручили руководителю центра Якову Черняку. Так было получено счастливое слияние: материально-технические возможности и руководитель, который стоял у истоков культуры города.

Современная филармония — это не только концертный зал и оркестры. Это концертное пространство, охватывающее весь регион. Это слушатели от дошкольников до гостей почтенного возраста, аудитория виртуальных залов. Это знаковые проекты, в числе которых — фестивали «Зелёный шум» и «60 параллель».

На постоянной основе в МАУ «Сургутская филармония» действуют девять творческих коллективов:

- Симфонический оркестр, единственный в Югре (художественный руководитель — Михаил Леонтьев, главный дирижёр Станислав Дятлов);

- Концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд», (художественный руководитель — заслуженный работник культуры России

Валерий Санин)

- Хоровая капелла «Светилен» (художественный руководитель и дирижёр — заслуженный деятель культуры ХМАО Елена Пахнюк);

- Камерный оркестр русских народных инструментов «Былина» художественный руководитель и дирижёр — Юлия Рябцева);

- Струнный квартет Perfecto (художественный руководитель — Дарья Запорощенко);

- Ансамбль песни «Отрада» (художественный руководитель — Вера Фокеева);

- Ансамбль танца «Калинка» (художественный руководитель — Мария Майчуба);

- Ансамбль барабанщиц и мажореток «Дефиле-Бэнд» (художественный руководитель — заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры Лилия Сергучёва);

- Ансамбль русских народных инструментов «Ларец» (художественный руководитель — Вячеслав Акимов).

На страницах 20-летней истории Сургутской филармонии значатся имена многих выдающихся деятелей культуры и искусства. Филармония успешно заявила о себе в совместных проектах с такими выдающимися музыкантами, как Дмитрий Хворостовский, Александр Гиндин, Алессандро Сафина, Владимир Овчинников, Михаил Почекин, Никита Борисоглебский, Григорий Файн и многие другие звёзды мировой сцены.

В творческой биографии коллектива – совместные концертные программы с народными артистами СССР Василием Лановым, Людмилой Чурсиной, народным артистом РФ Валерием Бариновым, проектом «Тенора XXI века». Горячий приём, гостеприимство, которое получают артисты в Сургуте, они встречают далеко не везде. Потому отдаются зрителю на полную, потому возвращаются снова и снова.

Кстати: В 2014 году с целью популяризации классической музыки на базе Сургутской филармонии основано Филармоническое общество Югры. Председатель общества – заслуженный работник культуры ХМАО - Югры, художественный руководитель сургутской программы благотворительного Фонда «Новые имена» Ольга Пилецкая.

Ежегодно филармония сотрудничает с лауреатами Международного телеконкурса юных музыкантов «Щелкунчик» (об этом на стр. 12-13), участниками международной благотворительной программы «Новые имена». Творческие коллективы делают совместные программы с учащимися музыкального колледжа. В детском возрасте выступить с большим оркестром — куда важнее, чем получить диплом или приз!

Сургут по праву может гордиться богатством и самобытностью своего культурного пространства. Город живет разнообразной музыкальной жизнью. Деятельность филармонии любима и востребована слушателями разных поколений и музыкальных предпочтений.