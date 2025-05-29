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​Вячеслав Новицкий празднует свой день рождения

Человеку, который многое сделал для благополучия Сургута и Югры исполнилось 70 лет

​Вячеслав Новицкий празднует свой день рождения
Фото из личного архива

Сегодня празднует свой юбилей человек, чье имя связано с множеством значимых преобразований в Сургуте и Югре. Вячеслав Новицкий ‒ один из самых результативных и дальновидных управленцев своего времени.

Инженер гражданской авиации, строитель и экономист по образованию, Новицкий с 1980-х годов активно участвовал в развитии Сургута: сначала как руководитель в системе ЖКХ, затем ‒ как первый заместитель мэра города. При нем началась масштабная модернизация городской инфраструктуры ‒ от подземных коммуникаций и тротуаров до теплоснабжения и систем водоочистки.

Позже, уже в должности первого заместителя губернатора Югры, Новицкий сыграл ключевую роль в строительстве Югорского тракта, газификации поселков и развитии транспортной системы региона. Именно благодаря его усилиям Сургут получил независимую авиакомпанию «Ютэйр» и стал чище, безопаснее и комфортнее для жизни.

Сейчас Вячеслав Фёдорович находится на заслуженном отдыхе. Его вклад в развитие Югры отмечен Орденом Мужества и множеством наград.

О том, как его современники и коллеги вспоминают дела и проекты именинника ‒ читайте здесь.


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Сегодня в 15:30, просмотров: 166, комментариев: 0
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