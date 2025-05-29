Свой юбилей сегодня отмечает человек, который много сделал для благополучия Сургута и Югры. Его современники и коллеги вспомнили дела и проекты именинника.

Объединение разрозненных микрорайонов-посёлочков Геологов, Нефтяников, Газовиков, Энергетиков, Строителей в единое городское пространство и коммунальное хозяйство в конце 1980-х – начале 1990-х годов.

Замена всех подземных коммуникаций водопровода, канализации и теплосетей на новые пластиковые трубы в начале 2000-х гг., которые служат по сей день. Технология стала использоваться по всей стране. Почти год переговоров и встреч помогли Сургуту получить беспрецедентный по размеру кредит на эти цели под низкий процент в Европейском Банке Реконструкции и Развития.

Возведение очистных сооружений в Сургуте, благодаря чему жители стали пить чистую воду, а городские стоки перед сливом в Обь начали очищать практически до питьевого уровня.

Новицкий объясняет новую структуру ЖКХ 1990-е гг. Фотоархив Сургутской трибуны.

Модернизация центральных тепловых пунктов Сургутской ГРЭС – порядка 100 единиц – позволила значительно снизить стоимость теплоснабжения и повысить надёжность системы – замерзание города в случае аварии было исключено. Он же в начале и середине 2000-х годов «выбивал» в Тюмени адекватные тарифы на тепло- и электроснабжение для сургутян.

Вместе с объединением микрорайонов в городе появились цивилизованные асфальтовые дороги и проезды вместо прежних панельных плит, утопленных в грунте и песке. Одновременно щебёночные и грунтовые тротуары стали асфальтовыми, получили безопасные бордюры. Быстроразрушающиеся бетонные бордюры сменили через пару лет на долговечные гранитные. Это повышало безопасность пешеходов и придавало городу ухоженный и цивилизованный вид.

Новицкий В. Ф. и Лошаков А. Е. на трибуне, 1991 г.

Именно этот чиновник привёз в Сургут несколько вагонов литых изящных ограждений (за счёт градообразующих предприятий, а не городского бюджета) – тех самых «заборчиков», раскритикованных спустя два десятилетия известным блогером. Только блогер не знал, что этими заборчиками в 1990-х заменили простые трубы, которые ограждали свежие газоны, чтобы приучить горожан к культуре и переходу дорог в нужном месте. Коллеги-последователи из ЖКХ Сургута и с ноля созданных им Дирекций Единого Заказчика постепенно заменяют металлические ограждения на зеленые насаждения.

Заседание Думы Сургута в 90-е гг. Фотоархив Сургутской Трибуны.

При нём же Сургут впервые вышел и закрепился в рейтинге самых благоустроенных городов России, потому что новая техника ежедневно мела, скребла, чистила и поливала. Все гости Сургута неизменно отмечали чистоту и ухоженность города.

Именно этот чиновник сам шагами мерил болото, водил туда главного архитектора Сургута, чиновников и депутатов, убеждал их в необходимости и возможности строительства там объездной дороги и развязок, которые разгрузили центр Сургута и спасли его дороги от грузового проходящего транспорта. Его заслуга в проведении огромного количества переговоров, в результате которых, будущий Югорский тракт был построен за счёт средств федерального и регионального бюджета, а не из казны Сургута.

Команда реформаторов ЖКХ Сургута, 1998 г., Попов В. А., Новицкий В. Ф.

Одной из идей этого чиновника стала попытка осуществить капитальный ремонт советских «панелек» с полной заменой коммуникаций за счёт продажи квартир в надстроенном шестом этаже. Теперь такие «мансарды» успешно возводят по всей стране. А капитальные ремонты советских домов делают за счёт «капитального сбора» с жителей таких ретро-домов, а не с продажи надстроенных сверху квартир. Эта практическая идея не нашла поддержки у сургутских депутатов, но была принята научным Советом Московского Государственного строительного Университета на защите кандидатской диссертации.

Его идея «троллейбусизации» Сургута не была принята населением на городском референдуме в конце 1990-х годов, но сейчас «электробусы» стали нормой в столицах и миллионниках страны.

Сидоров и Новицкий, 1990-е гг.

Когда Глава Сургута поручил этому чиновнику решить проблемы местного баскетбольного клуба «Университет-Сургут», на матчи стала ходить не только практически вся администрация, но и местные фоторепортёры и телекомпании. К финансированию и помощи команды были привлечены транспортники, энергетики, газовики, СМИ. Трибуны СК «Дружба» ломились от зрителей. Команда выиграла Чемпионат России, но получила требование от Российской Федерации Баскетбола построить современный вместительный спорткомплекс – так в Сургуте появился многофункциональный СК «Спарта».

Заседание думы Сургута в начале 2000-х гг.

Вячеслав Фёдорович Новицкий – уроженец Астраханской области, ныне проживающий с детьми в Санкт-Петербурге и в Краснодарском крае. Инженер гражданской авиации, строитель, экономист по дипломам трёх ВУЗов.

Трудился в «Сургутдорстрое» в 1981-1986 гг., потом был приглашён на работу в Горисполком - позже Администрацию Сургута, где до 2002 года занимался вопросами ЖКХ, строительства, энергетики, долгое время был первым заместителем мэра города – Сидорова А. Л.

Совещание в Администрации Сургута с ЕБРР. Начало 2000-х гг.

В 2002 году Вячеслав Фёдорович Новицкий стал первым заместителем Александра Васильевича Филипенко, Председателя Правительства, а позже – первого Губернатора ХМАО-Югры. Вместе они модернизировали энергетику округа, сделали Ханты-Мансийск не только красивейшей столицей региона, но и гостеприимной территорией для спортивных чемпионатов, кубков мира, кинофестивалей и других ярких событий.

Вместе с командой Правительства округа Новицкий всего за девять лет успел сделать многое – прирост и развитие были практически во всех сферах.

Заседание в Думе Сургута, 04.02.2002. Фотоархив Сургутской трибуны.

В ХМАО была создана своя региональная энергетическая компания «ЮТЭК», которая помогла сдержать рост энерготарифов для населения и компаний, стала модернизировать систему и технологии. В результате энергетика в Югре сейчас надёжнее, чем в большинстве регионов России.

Совместно с «Межрегионгазом» была проведена газификация региона. Магистральный газопровод тогда «завели» в 16 посёлков Югры, благодаря чему удалось уйти от дорогостоящих и неэкологичных котельных на мазуте и нефти. Теплоснабжение стало надежнее, а тарифы ниже.

Испытания нового оборудования, 2000-е. Фотоархив СИА-ПРЕСС.

Именно благодаря Новицкому в Югре было создано сразу несколько крупнейших транспортных предприятий: «Ютэйр», «Северречфлот», «Северавтотранс», международные терминалы в четырех аэропортах Югры (Ханты-Мансийск, Сургут, Когалым, Нижневартовск).

Награда Ютэйр высшей отраслевой премией Крылья России.

Сургутский несамостоятельный филиал «Тюменьавитранс» в результате сложных переговоров стал независимой коммерческой компанией «Ютэйр», которая сейчас входит в топ-5 лучших авиакомпаний России, обладает крупнейшим вертолётным парком в мире и много лет обслуживает миротворческие миссии ООН.

«Северречфлот» - предприятие было создано для перевозки пассажиров и грузов между муниципалитетами Югры по воде.

Инвестиционный форум в Ханты-Мансийске, 2007 г.

«Северавтотранс» - единое транспортное предприятие из 16 филиалов по всем крупнейшим территориям Югры с единой диспетчерской службой и автобусным парком было создано за счёт регионального бюджета. Пассажирские перевозки осуществлялись по всему региону и за его пределы.

Компания «Югрател» была создана на базе «Сургуттела». Обе компании позволили в своё время решить проблему острого дефицита сим-карт и телефонных номеров в Сургуте и в регионе, а также обеспечить устойчивое качество связи практически во всех уголках проживания населения Югры.

Делегация ХМАО Югры в Башкирии, 02.11.2007.

Новицким была разработана и реализована программа «Чистая вода», благодаря которой качество водопроводной воды во многих городах Югры значительно улучшилось.

Много было сделано в части усиления МЧС. Предложения ведомства были внедрены и в Сургуте, и в Югре. Построена современная база, учебный центр, приобретено передовое оборудование, организовано дежурство круглосуточной авиационной спасательной службы. Создано учреждение «Центроспас-Югория» для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Именно во время их совместной работы подразделение МЧС ХМАО-Югры, Югорский центр медицины катастроф, авиабаза охраны и тушения лесных пожаров вошли в топ лучших по стране. Югорский авиаотряд парашютистов–десантников регулярно привлекается разными регионами страны для тушения пожаров на своих территориях.

Делегация ХМАО Югры в Чехии, 24.10.2007.

Вячеслав Фёдорович Новицкий ушёл на «северную» пенсию в 2011 году в возрасте 56 лет из обновленного Правительства Комаровой Н. В. Отмечен многочисленными наградами, в том числе, Орденом Мужества за решение одного из первых в России террористических актов в 1996 году в Сургуте при попытке захвата самолёта, когда ни один заложник не погиб.

ЛЭП в ХМАО. Фотограф: Здоров А.Л.

Сургутяне и югорчане всегда гордились своими людьми, городом и регионом по многим показателям, но именно при Новицком все эти территории сурового северного климата удалось «приручить», сделать их благоустроенными и комфортными для проживания сотен тысяч людей.

Работа в Правительстве ХМАО в 2002-2011 гг. Фотограф: Здоров А.Л.

Сегодня коллеги и ученики Новицкого работают в разных муниципальных и государственных учреждениях, коммерческих предприятиях Сургута, Югры и России, применяя его новаторские идеи и смелый, решительный подход к делу.

Встреча со Слеповым М.Н по вопросам баскетбольного клуба Университет.

Из интервью участников книги: Алгазин С. И., Амиров Г. А., Афлятунов Ф. Ф., Базаров В. В., Бец В. А., Браташов В. А., Буланча С. А., Гагарина Е. И., Дьячков Е. В., Западнова Н. Л., Зубов М. Г., Иваницкий Э. Ю., Кандаков С. В., Карнов В. Ю., Климов В. Ф., Коноплина Н. В., Косенок С. М., Кошелева Л. Н., Кощуг В. И., Кравченко С. В., Лапин О. М., Лошаков А. Е., Мартиросов А. З., Медведев М. Э., Мельник А. Ю., Морозов К. Л., Мусин Р. Ф., Нагаймурзаев А. Х., Нанака В. Н., Ольхов С. С., Патрушев В. В., Поводырёв М. Г., Попов Д. В., Пустозёров С. М., Резяпова Г. А., Рокецкий Л. Ю., Салахов В. Ш., Самборский В.Т., Самборский Т.В., Сафиоллин М. Г., Сердюк М. И., Сердюкова И. И., Сидоров А. Л., Слепов М. Н., Сторожук Н. К., Стрельцова Н. Я., Татарчук В. Г., Тиртока А. А., Торчинский А. И., Трефилова М. А., Тройнина В. И., Улитин О. Н., Ульбеков Р. А., Урушев О. А., Хохряков Б. С., Черняк Я. С., Чижовкин А. А., Чураков В. М., Шерстнёва А. Ю., Шпиренко А. И., Шувалов В. Н., Ярош И. В.