В ХМАО зафиксировали исторический минимум по выдаче ипотеки

В январе 2025 года в ХМАО выдали всего 522 ипотечных кредита. Это самый низкий показатель за последние шесть лет. По мнению экспертов Центробанка России, причиной стала высокая ключевая ставка, которая на сегодняшний день составляет 21%. Об этом редакции siapress.ruрассказали в пресс-службе компании «Этажи».

По мнению экспертов ЦБ РФ, высокая ставка сделала ипотеку дорогой и недоступной для многих жителей ХМАО. Однако, по словам руководителя ипотечного департамента сургутского филиала компании «Этажи» Лилии Петуховой, на рынке появляются признаки возможного улучшения ситуации.

«Если ставка останется на том же уровне, но какого-то заметного изменения ждать не приходиться, мы останемся на том же уровне. Но, на самом деле, есть все предпосылки к тому, что ключевую ставку снизят. Почему мы делаем такие выводы? Сейчас некоторые банки уже снизили процент, под который одобряют жилищный кредит. Сейчас вторичное жилье можно оформить от 26%, против 28-29% в конце прошлого года. Это для нас такой сигнал о том, что рынок начинает немного теплеть», ‒ сообщила эксперт.

Ранее мы писали о том, что российские застройщики начали «тайно» снижать цены на жилье из-за спада продаж в два раза.