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​Около 400 жителей Сургутского района получили именные поздравления с Днем Победы

В Сургутском районе ветераны, труженики тыла и дети войны получили именные поздравления к 80-летию Победы

​Около 400 жителей Сургутского района получили именные поздравления с Днем Победы
Фото: администрация Сургутского района

Порядка 400 жителей Сургутского района, среди которых дети войны, труженики тыла и представители старшего поколения старше 80 лет, получили именные поздравления с Днем Победы от школьников. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

«В рамках акции «Открытка ветерану к 80-летию Великой Победы», кадеты, юнармейцы, курсанты военно-патриотических клубов, активисты и волонтеры посетили около четырехсот адресов во всех поселениях муниципалитета, чтобы лично поздравить земляков. Акция инициирована департаментом образования администрации Сургутского района и «Ресурсным информационным центром Сургутского района», ‒ говорится в сообщении.

По словам организаторов, акция позволила не только поздравить ветеранов, но и укрепить связь поколений, воспитывая в молодых людях уважение и благодарность к героическому прошлому страны.

Ранее мы писали, что в Сургуте более 500 ветеранов Великой Отечественной войны получили подарки, открытки и копию исторической газеты «Правда» от 10 мая 1945 года.


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Сегодня в 13:36, просмотров: 268, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 15:04
Ну да. Надо полагать подарки были достойные. А вот в Якутии ветеранам войны, труженикам тыла вручили суповые куриные наборы, прошлогоднего выпуска (24. 07.2024 г.), творожки и ряженку.
До такого идиотизма смогли дойти министры в Правительстве Саха Якутия.

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