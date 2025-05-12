В Сургутском районе ветераны, труженики тыла и дети войны получили именные поздравления к 80-летию Победы

Порядка 400 жителей Сургутского района, среди которых дети войны, труженики тыла и представители старшего поколения старше 80 лет, получили именные поздравления с Днем Победы от школьников. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

«В рамках акции «Открытка ветерану к 80-летию Великой Победы», кадеты, юнармейцы, курсанты военно-патриотических клубов, активисты и волонтеры посетили около четырехсот адресов во всех поселениях муниципалитета, чтобы лично поздравить земляков. Акция инициирована департаментом образования администрации Сургутского района и «Ресурсным информационным центром Сургутского района», ‒ говорится в сообщении.

По словам организаторов, акция позволила не только поздравить ветеранов, но и укрепить связь поколений, воспитывая в молодых людях уважение и благодарность к героическому прошлому страны.

Ранее мы писали, что в Сургуте более 500 ветеранов Великой Отечественной войны получили подарки, открытки и копию исторической газеты «Правда» от 10 мая 1945 года.