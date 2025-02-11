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Подрядчика в Сургуте заставили убрать снег в сквере у Дворца Торжеств

Подрядчику поручили расчистить сквер у Дворца торжеств после жалоб на неубранный снег

Подрядчика в Сургуте заставили убрать снег в сквере у Дворца Торжеств
Фото: siapress.ru

В Сургуте подрядчику, который занимается благоустройством сквера у Дворца торжеств, поручили очистить территорию от снежных масс. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказали в пресс-службе мэрии города.

«Чистка обустроенной территории до передачи на баланс и эксплуатацию проводится силами подрядной организации, которая занималась благоустройством. Направлено требование в адрес подрядной организации об очистке территории от снежных масс», ‒ указали в сообщении.

Ранее сургутяне пожаловались на неубранный снег в сквере у Дворца торжеств.

Напоминаем, что в 2024 году на неблагоустроенный сквер обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин. Он требовал проверить работу подрядчика, ведь на тот момент на территории объекта были изрисованы скульптуры зайцев, разбросаны ветки, мусор и осколки, а из земли торчали провода.


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Сегодня в 11:18, просмотров: 149, комментариев: 0
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