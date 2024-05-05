Ксения Собчак заинтересовалась транспортными проблемами сургутян

Известная журналистка Ксения Собчак заинтересовалась проблемами с автобусами в Сургуте, на которые горожане стали жаловаться после запуска транспортной реформы. Пост на эту тему она опубликовала в своем телеграм-канале.

В прошлом году администрация Сургута начала транспортную реформу: закупила новые автобусы и изменила привычные маршруты, говорится в посте. Для многих горожан эти маршруты оказались неудобными, а интервалы между рейсами только увеличились.

«Жители Сургута после транспортной реформы властей ездят на разваливающихся старых автобусах и по 40 минут ждут прибытие транспорта. У народа проблемы только увеличиваются», — написала Собчак.

Ранее гендиректор СПОПАТ Александр Попов сообщил, что число жалоб жителей Сургута на общественный транспорт сократилось в пять раз. Если в феврале на горячую линию СПОПАТ еженедельно поступало 150-170 негативных обращений, то к концу апреля их количество сократилось до 30-40, отметил руководитель предприятия.