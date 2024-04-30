В СПОПАТ отметили снижение числа жалоб сургутян на общественный транспорт

Число жалоб жителей Сургута на общественный транспорт сократилось в пять раз. Если в феврале на горячую линию СПОПАТ еженедельно поступало 150-170 негативных обращений, то к концу апреля их количество сократилось до 30-40. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Александр Попов, который возглавил СПОПАТ в конце января 2024 года.

«Когда я начал заниматься общественным транспортом в городе Сургуте, мы фиксировали в неделю порядка 150-170 обращений именно негативного характера. Сегодня мы наблюдаем порядка 30-40 обращений, в неделю я имею ввиду. Это хорошо, но этого недостаточно. Нам лучше надо работать, чтобы минимизировать количество обращений», — рассказал Александр Попов Sitv.

По его словам, на снижение числа жалоб повлияло появление нового подвижного состава. В последние дни на улицы города начали выезжать новые автобусы от ЛиАЗа. За три дня выпустили 30 штук. Также компания в ответ на запросы жителей регулярно добавляет новые маршруты. Недавно запущенные маршруты 28, 28А и 29 были предложены именно на фоне обращений от горожан.

Еще одной значимой инициативой стало введение выделенных полос для общественного транспорта. В СПОПАТ уверены, что это поможет уменьшить время ожидания автобусов и сделает движение общественного транспорта более эффективным.