С 1 марта в Сургуте изменилась плата за общедомовые нужды

В России изменился порядок оплаты за общедомовые нужды с 1 марта 2023 года. Теперь расчет электроэнергии, водоотведения, холодной и горячей воды будут производить с применением метода аналога. Новые правила коснулись и жителей Сургута.

«Этими изменениями предусмотрена возможность расчета нормативов потребления коммунальных ресурсов на содержание общего имущества методом аналогов, в основу которого ложатся показания приборов учета в домах с аналогичными конструктивными особенностями и в аналогичных климатических зонах, – рассказали siapress.ru в пресс-службе администрации Сургута. – Основная цель изменений – приблизить значения нормативов потребления коммунальных услуг и ресурсов к уровню фактического потребления».

Чтобы плата за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества не зависела от норматива потребления, а ежемесячно рассчитывалась исходя из фактических объемов потребления по общедомовому прибору учета, необходимо на общем собрании собственников принять такое решение.

По предварительной информации, изменения коснутся в первую очередь тех, кто платит по нормативам. При этом, цифры в квитанциях могут немного увеличиться из-за того, что ранее оплата не соответствовала фактическому потреблению, рассказали в «РКБ».

Отметим, что для населения Сургута с 1 декабря 2022 года рост тарифов на коммунальные услуги составил до 9%.