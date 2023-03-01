В марте 2023 года в России вступили в силу огромное количество изменений в законах и правилах

Традиционно каждый месяц мы готовим обзор различных изменений в законах и правилах нашей жизни, вступающих в силу с определенного срока. Март в 2023 году оказался крайне насыщенным на подобные перемены. Тут и коммуналка, и правила дорожного движения, и сигареты с пивом, и даже правила сжигания травы и использования навоза в качестве удобрений. Давайте разбираться.

Нормативом по кошельку

С этого дня в России поменялся подход к расчету общедомовых расходов воды и тепла. Понятно, что подъезды и прочие технические помещения должны отапливаться, и оплачивать обогрев общего имущества должны собственники. Проблема в том, что не везде стоят счетчики таких расходов, поэтому во многих домах придумывают отдельные нормативы. Сейчас их будут выравнивать по показателю, сколько в среднем платят за услуги аналогичные по конструкции дома, где счетчики имеются.

Пока достоверно неизвестно, как эта перемена повлияет на каждый отдельный дом, но эксперты предупреждают – в бОльшем количестве случаев речь пойдет об увеличении платы, и в небольшом количестве коммунальщики скинут слишком наглые тарифы до менее крупных объемов.

Не выносишь – не плати

Еще одна коммунальная реформа – граждане могут скостить плату за вывоз мусора в том случае, если уезжают в отпуск или на дачу. Но для этого нужно отсутствовать в квартире не менее пяти дней, а также предоставить документы, подтверждающие отъезд.

Банки, what’s up?

Российские банки больше не смогут предоставлять услуги через иностранные мессенджеры. Список разрешенных приложений для обмена сообщениями и работы вскоре предоставит Роскомнадзор. Эксперты предполагают, что это нанесет удар по мошенникам – около 80 процентов всех звонков они делают через WhatsApp, который принадлежит признанной в России экстремистской Meta.

Повелители архитектуры

Поправки в Градостроительный кодекс с 1 марта позволяют муниципальным администрациям напрямую влиять на архитектурный облик почти любых новостроек. Раньше такой прямой санкции влиять на проекты у властей не было, вопрос только в том, как оные подобными полномочиями воспользуются. Подробно об этом мы писали здесь.

Секретные материалы

Вступила в силу норма, которая серьезно подорвет возможности различных расследователей – теперь нельзя будет просто так взять и получить ФИО собственника любой недвижимости из Росреестра. Теперь такую выписку можно получить либо на свою собственность, либо, например, на квартиру, владелец которой разрешил государству раскрыть свои данные. Правда, пока это касается только физлиц, данные о собственниках-юрлицах по-прежнему открыты.

Курить – дороже, парить – тем более

С 1 марта акцизы на сигареты и папиросы выросли на 2 процента, а на жидкости для вейпов и нагреваемый табак – на 11 процентов. Правда, для последних есть небольшое послабление – акциз на курительные принадлежности (64 рубля за штуку) отменен. Кроме того, с сегодняшнего дня табачная продукция в магазинах не может стоить дешевле 119 рублей.

Пить – дороже

В России стартует постепенный переход на маркировку всего пива и слабоалкогольных напитков. Сейчас речь идет о регистрации пивоварен в системе «Честный знак», и далее начнется обработка их продукции – с апреля маркировать придется пиво в кегах, с октября – в стекле и пластике, а с 15 января 2024 года – в алюминиевых банках.

Пивовары от нововведений не в восторге. Конечно, бороться с контрафактом это хорошо, но уже на первом этапе (регистрации в «Честном знаке») у производителей пенных напитков возникают сложности. Что будет дальше – неизвестно, но очевиден один факт – расходы производителей и, следовательно, цены на слабый алкоголь, вырастут.

Любишь кататься – люби и ПДД соблюдать

Этот день настал – в России владельцы электросамокатов, моноколес и гироскутеров стали полноправными и кодифицированными в ПДД участниками дорожного движения. Новомодный транспорт получил название «Средство индивидуальной мобильности» (СИМ). Их вес не должен превышать 35 кг, скорость – 25 км/ч. Для них появятся свои знаки, в том числе, запрещающие движение.

Что касается базовых механик, то они такие: дети до 14 лет могут ездить на СИМ по тротуарам и велодорожкам, старше 14 – только по велодорожкам (если их нет – то можно и на тротуар заехать). Но есть важное уточнение – при движении по тротуару владельцы СИМ должны будут ехать с пешеходной скоростью и уступать идущим «на своих двоих». Зато на велодорожках электросамокаты уже будут главнее пешеходов. Вообще СИМ могут выезжать и на обочины дорог, но только если у них есть полноценная тормозная система и передний/задний фонарь.

Въезжайте в круг

Еще одно важное изменение ПДД коснулось кругового движения. Теперь нужно обязательно смотреть на обозначение главной дороги при въезде на подобный круг – если указания об этом нет, значит, преимущество будет у тех, кто уже едет внутри. Если же знак «Круговое движение» и «Главная дорога» висят одновременно – тогда едущие внутри круга машины должны будут уступить въезжающему.

Дачник, жги!

Обновились правила сжигания листвы и мусора, а также установки мангалов на дачах. Как ни странно, но чиновники решили сделать послабление для граждан – драконовские меры, запрещающие любой открытый огонь, отменены. Теперь все более гибко и реалистично. Например, можно спокойно сжигать всякую мелочь в металлической бочке, если она установлена в 7,5 метрах от зданий, 15 метров от лиственного леса и 50 метров от хвойного леса. А мангалы можно спокойно ставить (и до этого ставили, но неспокойно) в 5 метрах от любых построек.

Навоз – в землю

Еще один большой и красочный подарок – разрешение использовать навоз и помет в качестве удобрений. Там прописаны нюансы хранения, транспортировки, переработки, реализации и использования «побочных продуктов животноводства». Но важно соблюдать все эти меры, иначе навоз превратится из удобрения обратно в отходы, коими он считался до 1 марта 2023 года.