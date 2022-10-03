В Сургуте провели расследование по закрытой в автобусе 14-летней школьнице

В Сургуте завершили расследование по запертой 14-летней школьнице в холодном автобусе №113 на конечной остановке «Магазин «Москва». В результате, водитель и кондуктор транспортного средства получили строгий выговор и будут лишены премий.

«Установили, что 26 сентября кондуктор во время движения по маршруту объявила пассажирам, что автобус едет на обеденный перерыв, после чего, со слов кондуктора, вышел последний пассажир. В это время водитель, не осмотрев надлежащим образом салон автобуса, вышел на обед. На тот момент в салоне автобуса на заднем ряду находился пассажир, который не услышал объявление, что автобус завершил маршрут. В 14:30 в департамент городского хозяйства Сургута поступило сообщение, что в закрытом салоне автобуса №113 находится пассажир. Водитель оперативно прибыл на место и открыл дверь», – рассказали в пресс-службе администрации города.

На сегодняшний день со всеми сотрудниками провели дополнительные инструктажи по правилам поведения с пассажирами. Руководство АО «СПОПАТ» принесло извинения перед подростком и его родителями за произошедшее.

Напоминаем, ранее этот инцидент взял под личный контроль председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин.