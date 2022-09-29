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За разбирательством в деле с запертой в автобусе школьницей из Сургута следит глава СКР

Алесандр Бастрыкин следит за ходом расследования дела о запертой в автобусе сургутянке

За разбирательством в деле с запертой в автобусе школьницей из Сургута следит глава СКР
Фото: Администрация Сургута

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин следит за расследованием инцидента, который накануне произошел с сургутской школьницей. Напомним, что подросток, предположительно, не успела выйти из транспорта, в то время как водитель с кондуктором ушли на обед. Девочка два часа просидела в холодном салоне.

«Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проверочных мероприятий по факту оставления в опасности ребенка в ХМАО. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.


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29 сентября в 17:51, просмотров: 1128, комментариев: 0
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