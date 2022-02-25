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​Экс-мэр Сургута Вадим Шувалов попал в санкционный список Евросоюза

Евросоюз ввел санкции против бывшего мэра Сургута Вадима Шувалова

​Экс-мэр Сургута Вадим Шувалов попал в санкционный список Евросоюза
Фото: admsurgut.ru

Депутат Госдумы Югры и экс-мэр Сургута Вадим Шувалов попал в санкционный список Евросоюза. Его фамилия находится под номером 332 в официальном журнале объединения. Кроме него, из представителей округа в списке можно увидеть двух депутатов Госдумы – Ольгу Ануфриеву и Евгения Маркова.

Всего Евросоюз ввел санкции против более 350 фигурантов за признание Россией независимости ДНР И ЛНР. Также ограничения касаются ВЭБ.РФ, Промсвязьбанка и банка «Россия». Включение в список ЕС запрещает въезд на территорию Евросоюза, замораживает активы физических лиц на территории блока, а также активы организаций.


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Сегодня в 10:51, просмотров: 220, комментариев: 2
Комментарии:
6xz34e
Сегодня в 11:11
Это ответная реакция на санкцию школьных детских проездных в нашем городе.
Alkonowa1ow
Сегодня в 11:18
«Вроде мелочь, а приятно».
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