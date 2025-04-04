«Бессмертный полк» может вернуться на улицы Тюмени в День Победы

Власти Тюменской области рассматривают возможность проведения шествия «Бессмертного полка» в этом году на День Победы. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор Александр Моор:

– Последний парад в честь Дня Великой Победы проходил в Тюмени в 2022 году. С тех пор, в силу внешних обстоятельств, отмечать торжественный день приходилось без масштабных акций. В этом году мы планируем отпраздновать 9 Мая торжественным прохождением войск Тюменского гарнизона «Салют» и шествием «Бессмертного полка». Но, конечно, окончательное решение о проведении будет зависеть от обстановки.

В регионе готовится обширная программа празднования.

– Помимо планирования торжества, уделяем большое внимание вопросам безопасности. Совместно с правоохранительными органами примем все необходимые меры, чтобы обеспечить общественный порядок, – подчеркнул глава региона.

Напомним, что к юбилейной дате в 21 муниципальном образовании региона отреставрировано 90 памятников и монументов, посвященных героям войны. Получить информацию о мемориальных объектах можно в «Книге памяти Тюменской области». На ресурсе есть также информация об участниках войны и трудового фронта, вкладе населенных пунктов в Победу.