К 80-летию Победы в Тюменской области отреставрировано 90 памятников и монументов

В Тюменской области полным ходом идет подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. К юбилейной дате в 21 муниципальном образовании региона отреставрировано 90 памятников и монументов, посвященных героям войны.

– Ещё несколько проектов по сохранению исторической памяти планируется реализовать в регионе в ближайшей перспективе. По данным департамента ЖКХ Тюменской области, в бюджете предусмотрены средства на реконструкцию парка «Боевое Братство» в с. Вагай, где уже зажгли Вечный огонь Всероссийской акции «Храним огонь Победы». Получить информацию о мемориальных объектах можно в «Книге памяти Тюменской области». На ресурсе есть также информация об участниках войны и трудового фронта, вкладе населенных пунктов в Победу, – рассказали в информационном центре правительства региона.

Ранее губернатор Александр Моор призвал общественность активно включиться в мемориальную акцию «Звезда Героя», инициированную тюменскими школьниками. В рамках этой акции школьники будут устанавливать памятные таблички на домах ветеранов войны и труда, а также выдающихся земляков. Губернатор выразил уверенность, что общественники окажут помощь юным исследователям в их работе и внесут вклад в развитие информационной системы «Книга памяти Тюменской области», которая объединяет усилия сотен школьных музеев и комнат боевой славы.

Александр Моор отметил важную роль некоммерческих организаций, добровольцев и «серебряных» волонтеров, которые помогают сохранять память о подвиге народа.