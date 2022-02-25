Цены на электронику и бытовую технику начали расти, пишет «Коммерсантъ»

В России некоторые ритейлеры начали поднимать цены на электронику и бытовую технику в России на фоне резкого падения курса рубля, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Сеть цифровой и бытовой техники DNS уже подняла цены примерно на 30% и приостанавливает продажи для юридических лиц, отметил собеседник издания. В соцсетях и телеграм-каналах снимки объявлений, сделанные покупателями в магазинах DNS, в которых говорится, что нынешние «цены не актуальны», и стоимость товара нужно уточнять у продавцов-консультантов.

Часть поставщиков электроники уведомила сети об ограничениях поставок и пересмотре цен, отметил источник в одном из онлайн-ритейлеров. Согласно его прогнозу, в ближайшие дни цены вырастут примерно на 10-30%.

Издание отмечает, что ритейлеры комментируют ситуацию «более чем осторожно, подчеркнуто избегая упоминания военных действий России на Украине и связанного с ними кризиса, в том числе на финансовом рынке». В «М.Видео-Эльдорадо» сказали, что видят «обычный рост спроса на фоне гендерных праздников февраля и марта», но допускают, что он продолжится. В МТС заявили, что следят за ситуацией на рынке и пока сохраняют «цены на прежнем уровне».

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков высказал мнение, что у ритейлеров есть запасы техники минимум на один-два месяца. В ближайшие дни произойдет резкое повышение спроса на технику, после чего цены на новые поставки повысят примерно на 25-30%, предсказал он.