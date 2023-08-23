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​Неизбежность

Платные парковки в Сургуте вводить необходимо, но делать это нужно с умом и постепенно

​Неизбежность
Фото pixabay.com

Сургутская администрация запустила, кажется, первый и предварительный опрос жителей города с целью прощупать общественное мнение на тему платных парковок. Дело важное и нужное, внесу несколько соображений.

Первое. Надо сначала на высшем уровне признать, а затем планомерно доносить до широкой публики нехитрую мысль. Платные парковки, к сожалению для кого-то и к счастью для большинства, – неизбежность. Не может нечто, находящееся в дефиците, быть бесплатным. Подобное положение дел будет вести город к планомерному ухудшению ситуации, вплоть до социальных взрывов и необходимости проводить резкие и крайне болезненные реформы. Так что резать придется, но это делать нужно обдуманно и до перитонитов.

Второе. Нужно подробно и детально объяснять гражданам смысл происходящего. То, что ни один город на планете не смог прокормить «автомобильного монстра». Что строительство новых дорог, развязок и парковок стимулирует людей на покупку новых автомобилей, для которых нужны новые дороги, развязки и парковки. И у этого порочного круга нет, и не может быть иного разрешения, кроме намеренной политики по сокращению автомобилизации города. Платные парковки – один из обязательных пунктов.

Третье. Парковочная реформа должна быть крайне четко и детально спланирована, прописана и обсуждена. Особенно важен последний пункт. Нужно именно объяснить и убедить большинство граждан не только в необходимости этих мер, но и в том, что огромное количество сургутян станут бенефициарами этой реформы – в первую очередь благодаря упорядочиванию городского пространства. Сделать это, на самом деле, не очень сложно – есть масса красочных примеров, а также компетентных специалистов, способных четко расписать все плюсы подобных изменений в городах.

Четвертое. Внедрять реформу нужно постепенно, на каждом этапе фиксируя как профиты, так и просчеты. Платная парковка у зданий двух администраций на улице Энгельса вполне могла бы стать примером того, как система должна работать. А если это еще и поспособствует тому, что муниципальные служащие начнут пользоваться общественным транспортом для попадания на работу – так сразу двойная польза. Чиновники, катающиеся на автобусах и велосипедах, либо оплачивающие паркоместо возле работы – это не просто удовлетворение «классовой» справедливости, но и демонстрация того, что власть сама практикует то, к чему подталкивает граждан.

Пятое. Не нужно гнать лошадей, будто спасаясь от Армагеддона. Да, ситуация с парковками в Сургуте далека от приятной, и даже от приемлемой. Но даже эта проблема покажется детской игрой по сравнению с потенциальным взрывом общественного мнения, который может случиться при «внезапной» реформе. Изменение схемы общественного транспорта тому пример – тысячи людей до сих пор недовольны, точат зуб и формируют планы, как бы наказать чиновников и заставить полностью отменить всю проделанную работу. В случае с парковками интересантов будет в десятки раз больше.

Так что подготовка почвы для парковочной реформы может быть чуть ли не важнее самой реформы. Как минимум, с той точки зрения, что массовое недовольство, которое будет продуцировать саботаж и всяческие конструктивные и не очень протесты, может нивелировать и обесценить позитивную суть изменений. Так что если на проработку реформы и подготовку общественного мнения потребуется год – значит, год. Два – значит, два. Ситуация пока не критическая, время еще есть. Лучше так, чем все сделать быстро и провалить. Впрочем, Сергей Собянин мог бы в ответ на это усмехнуться, но в Сургуте, кажется, нет Сергея Собянина.

В общем, эта история будет долгой и непростой. Хорошо, что ей предшествовала реформа общественного транспорта, которая должна была научить сургутскую администрацию многим важным вещам. Пусть мельница правильной урбанистики мелет медленно, но непреклонно. И все получится.


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Сегодня в 18:04, просмотров: 93, комментариев: 0
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