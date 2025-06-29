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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 июня? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 июня? // АФИША

    26 июня в 14:07
    1968 1
  • ​С тревогой или с равнодушием: как читатели СИА-ПРЕСС реагируют на убытки «Сургутнефтегаза»

    ​С тревогой или с равнодушием: как читатели СИА-ПРЕСС реагируют на убытки «Сургутнефтегаза»

    Сегодня в 13:35
    162 0
  • ​В Сургутском районе утонул ребенок: трагедия произошла на реке Большой Юган

    ​В Сургутском районе утонул ребенок: трагедия произошла на реке Большой Юган

    Сегодня в 12:34
    189 0 
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    Сегодня в 10:54
    282 0 
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​Где живут за 300 тысяч в месяц? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Топ-9 самых дорогих предложений по аренде жилья на Урале

​Где живут за 300 тысяч в месяц? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

На Урале становится все больше квартир, которые сдаются в аренду по ценам, сопоставимым с ипотекой бизнес-класса. Аналитики Циан собрали топ-9 самых дорогих предложений – от 90 до 300 тысяч рублей в месяц. В лидерах – Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, а также города Ямала и ХМАО, где арендные ставки подогреваются нефтью, газом и отсутствием альтернатив.

9 место. Нефтеюганск (ХМАО)

90 тыс. рублей в месяц / 88 кв. м

Микрорайон 9А

Восьмую-девятую строчку делят Нефтеюганск и Сургут. В нефтеюганском микрорайоне 9А (средняя часть города, один километр от аэропорта) сдается четырехкомнатная квартира площадью 88 кв. м.