Рассказываем, как защитить свои логины и пароли от аккаунтов

На фоне крупнейшей утечки логинов и паролей в истории – почти 16 миллиардов учетных записей оказались в открытом доступе – россиян призвали срочно сменить пароли от всех онлайн-сервисов. Рассказываем пошагово, как это сделать.

ВКонтакте

В правом верхнем углу нажмите на аватарку своего профиля, далее на кнопку «Управление аккаунтом VK.ID».

В открывшейся вкладке нажмите слева на кнопку «Безопасность», там можно поменять пароль. Также обязательно включите двухфакторную аутентификацию. С ее помощью при каждом входе в аккаунт на ваш телефон будет приходить подтверждение – то есть даже при наличии у злоумышленников вашего пароля и логина он не сможет попасть в ваш профиль. Кроме того, во вкладке «Двухфакторная аутентификация» будут и другие способы дополнительной защиты аккаунта.

С мобильного приложения действия аналогичные – настройки > «Управление аккаунтом VK.ID» > безопасность > смена пароля и включение двухфакторной аутентификации.

Надежный пароль должен быть длинным, сложным и уникальным. Он должен затруднять подбор злоумышленниками и при этом быть запоминаемым для пользователя. Длина – минимум 10-12 символов, лучше – от 14-16 знаков. Используйте разнообразие символов – буквы верхнего и нижнего регистра, цифры, специальные символы (!, @, #, $).

WhatsApp

Поскольку в WhatsApp при регистрации не нужно придумывать пароль, то для защиты надо сменить или добавить электронный адрес.

Переходите в настройки и нажимаете на кнопку «Аккаунт». В открывшемся окне нажмите на «Электронный адрес» и введите название почты. На него придет письмо с подтверждением. Теперь ваш аккаунт защищен.

Для дополнительный защиты можно также сменить номер телефона, включить двухшаговую проверку при входе в аккаунт или настроить ключи доступа – все эти функции находятся во вкладке «Аккаунт» в настройках.

Telegram

Для регистрации в Telegram также не требуется придумывать пароль. Однако его можно поставить на само приложение.

Заходите в настройки, спускаетесь до пункта «Конфиденциальность» и нажимаете на него.

В открывшемся окне ставите себе код-пароль и облачный пароль. Первая функция будет запрашивать пароль при каждом открытии приложения. Вторая – просить пароль при входе в аккаунт с разных устройств.

Google

Зайдите в настройки своего Google аккаунта и в меню слева нажмите на «Безопасность». На открывшейся вкладке можно будет настроить двухэтапную аутентификацию, ключи доступа и поменять пароль. Также на этой странице можно указать резервный номер телефона и адрес электронной почты.

Apple

Владельцам iPhone следует изменить пароль и от аккаунта Apple. Для этого необходимо зайти в настройки, нажать на свое имя и выбрать пункт «Вход и безопасность».

На открывшейся вкладке можно будет изменить пароль, настроить двухфакторную авторизацию и способы восстановления аккаунта.