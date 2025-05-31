Эксперт рассказал об астрономических событиях этого лета

Ночное небо — не застывший пейзаж, а вечный круговорот астрономических событий. Эксперт Пермского Политеха рассказал, в какие месяцы лета жителям России можно увидеть звездопад, клубничную, оленью Луну и серебряные облака, стоит ли ждать магнитных бурь, когда и сколько планет можно будет наблюдать на небосклоне даже без телескопа.

Парад планет — 3 июня

— Утром 3 июня сразу пять планет — Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн и Уран — выстроятся в одну линию. Часть из них можно будет увидеть невооруженным глазом, а для наблюдения Урана понадобится вооружиться оптическим прибором, например, биноклем, — рассказывает преподаватель астрономии, заместитель директора Политехнической школы Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

Астроявление можно увидеть примерно с 3:30 до 4:30. Смотреть нужно в сторону востока — именно там будут восходить планеты.

Клубничная Луна

11 июня наступит редкое полнолуние, известное как Клубничная Луна (Strawberry Moon) — это название пришло из культуры американских индейцев. Оно связано с сезоном сбора клубники. На восходе Луна может казаться оранжевой или золотистой (из-за рассеивания света в атмосфере), но если наблюдать за спутником низко над горизонтом, то можно заметить легкий розоватый оттенок.

— Для наблюдения за необычным явлением желательно выехать на открытую местность, где нет света от городской застройки. Время восхода естественного спутника Земли (около 21:30-22:30 по Москве), — отмечает эксперт.

Для жителей Северного полушария это будет наиболее низкое положение полной Луны на небе до 2043 года, в то время как в Южном полушарии — самое высокое.

Лучшее время для наблюдения за Меркурием — июль

— 4 июля самая маленькая планета Солнечной системы достигнет наибольшей западной элонгации, то есть максимального углового удаления от Солнца к западу. Это означает, что Меркурий будет хорошо виден на утреннем небе незадолго до восхода, — поясняет Евгений Бурмистров.

Несмотря на то, что планету можно увидеть невооруженным глазом, бинокль значительно улучшит видимость, особенно если небо не идеально чистое.

В тот же день, 4 июля, на утреннем небе можно будет наблюдать еще одно интересное явление — сближение Урана с Венерой. Шестую по величине планету легко найти на утреннем небе как самый яркий объект, а зеленовато-голубой Уран, получится рассмотреть только с помощью оптики.

Оленья Луна — 10 июля

— Полнолуние второго летнего месяца получило свое название в честь отрастания рогов северных оленей, которые считались важным источником пищи для многих индейских племен. Луна в эту ночь обещает быть сочной и яркой, — говорит эксперт Пермского Политеха.

Впечатляющий поток падающих звезд

Яркий метеорный поток Южные дельта-Аквариды возникает каждый год при прохождении Земли через облако космических частиц, оставленных кометой Махгольца. Обычно они довольно тусклые и трудно заметны в условиях плохой видимости и при свечении Луны. В этом году Луна не помешает россиянам загадывать желания на падающие звезды.

— Поток активен примерно с середины июля до середины августа. Самый пик придется на 30-31 июля. В ночь наибольшей активности источник метеоров - радиант будет располагаться над южным горизонтом, мерцающие объекты в основном будут падать в сторону восточного, северного и западного полушария, поэтому «звездопад» можно будет увидеть в регионах, которые приближены к югу России, — комментирует эксперт Пермского Политеха.

Осетровая Луна — в ночь с 8 на 9 августа

Название августовского суперлуния происходит от индейских племен, которые в это время года занимались добычей осетровых рыб в Великих озерах Северной Америки.

— В эту летнюю ночь Луна находится близко к Земле. В таком положении ее видимый размер увеличивается примерно на 14%, а яркость возрастает на 30% по сравнению с наиболее удаленной точкой орбиты, — говорит Евгений Бурмистров.

11 августа: выравнивание 6 планет

В эти летние дни шесть планет — Меркурий, Юпитер, Венера, Уран, Нептун и Сатурн — выстроятся в ряд на небе рядом с полной Луной. Четыре из них (Меркурий, Юпитер, Венера и Сатурн) можно будет рассмотреть и без специальной оптики. Для наблюдения за Нептуном и Ураном потребуется телескоп или мощный бинокль.

— Парад 3 – 4 планет по одну сторону от Солнца в одно и то же время — довольно частое явление, а выстраивание в ряд пяти или шести объектов происходит значительно реже. Хорошую видимость будут иметь жители Крыма, Краснодарского края, Ставрополья, Ростовской области, Республики Северного Кавказа. Умеренную — жители Волгоградской, Астраханской, Воронежской, Белгородской областей и Калмыкии. Только 2–3 планеты можно будет наблюдать в Московской области, Ленобласти, Центральной России и Поволжье. Лучшее время для созерцания — за час до восхода Солнца, — рассказал Бурмистров.

Примечательно, что в следующий раз увидеть 6 планет можно будет только в конце февраля 2026 года.

1– 12 августа: пик метеорного потока Персеиды

Каждый год Земля проходит через поток обломков кометы Свифта-Таттла, порождая метеорный поток Персеиды, который по праву считается одним из самых впечатляющих, радуя наблюдателей обилием метеоров — до 100 объектов в час. Большинство обломков движутся с высокой скоростью и обладают большой кинетической энергией, что создает яркое и светящееся шоу практически в любой точке Земли.

— Для лучшего наблюдения рекомендуется выбрать темное место вдали от городских огней. Оптимальное время — с 3:30 до 4:30 утра, примерно за 1-1,5 часа до восхода Солнца. Специальное оборудование не требуется. К сожалению, в 2025 году пик Персеид совпадает с полнолунием, яркий лунный диск будет освещать небо всю ночь, что сильно затруднит просмотр. Чтобы уменьшить влияние лунного света, попробуйте спрятать спутник Земли за высоким деревом прикройте его плотным картоном или рукой, — добавляет Евгений Бурмистров.

Серебристые облака

Такие облака образуются в верхних слоях атмосферы — мезосфере — границе космоса и Земли — на высоте 80 км. В отличие от обычных туч, они как будто светятся изнутри бледно-голубым. Иногда наблюдаются другие цвета, включая красный и зеленый. Характерный синий возникает из-за поглощения озоном на пути солнечного света, освещающего облако. Они могут выглядеть как невыразительные полосы и разнообразные волны.

— Предполагается, что данные облака состоят из мельчайших кристаллов льда, образующихся вокруг микроскопических частиц, оставшихся от сгоревших в атмосфере метеоров. Наиболее благоприятным временем для наблюдения за необычным явлением — с конца мая до середины августа, примерно через 90-120 минут после захода Солнца или до его восхода, — рассказывает спикер.

Магнитные бури и северное сияние

— Стоит отметить, что составить «расписание» вспышек на Солнце и, следовательно, магнитных бурь, из-за которых они возникают, невозможно. Активные центры живут обычно не более 2-4 недель, а группы пятен, которые определят активность будущих месяцев, еще не родились. При этом не стоит ожидать, что пик их активности будет ниже значений лета 2024 года, — отмечает Евгений Бурмистров.

Достигая Земли, вспышки Солнца воздействуют на магнитное поле планеты, из-за чего метеозависимые могут испытывать головные боли, усталость, раздражительность, нарушения сна или даже сердечные приступы.

Материал предоставила пресс-служба Пермского Политеха