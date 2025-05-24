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​Звезды оставили след в ХМАО // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Обзор редких автографов мировых и российских знаменитостей

​Звезды оставили след в ХМАО // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: siapress.ru, «Авито»

Знаменитости все чаще оказываются ближе, чем кажется – и не только через экран. В ХМАО можно найти уникальные автографы звезд: от рок-икон и поп-исполнителей до бойцов ММА и героев спорта. Представляем вам подборку этих коллекционных предметов, которые можно приобрести на «Авито».

Музыкальные звезды

Автограф Григория Лепса

Одним из ярких лотов является автограф Григория Лепса. Карточка была подписана артистом на его концерте в Санкт-Петербурге 7 декабря 2024 года. Цена коллекционного экземпляра составляет 15 000 рублей.

Автограф Сергея Лазарева

Среди предлагаемых коллекционных лотов выделяется автограф Сергея Лазарева, полученный на его концерте в Нижневартовске в 2019 году. Подлинность подписи подтверждена. Стоимость этого предмета – 3 000 рублей.

Автограф Тилля Линдеманна

Одним из самых редких экземпляров можно считать автограф Тилля Линдеманна – фронтмена легендарной группы Rammstein. Подпись была получена на встрече с фанатами в рамках презентации альбома Skills in Pills. Цена предмета – 4 000 рублей.

Спортсмены и бойцы

Автограф Джеффа Монсона

Для поклонников смешанных единоборств интерес может представлять автограф Джеффа Монсона – известного бойца ММА и ветерана мирового спорта. Монсон является одной из самых узнаваемых фигур в мире боевых искусств, а также активно выступал в России, где завоевал уважение фанатов. Подпись оценена в 1 500 рублей.

Автограф Виктора Майгурова

Ценной находкой для поклонников зимних видов спорта станет автограф биатлониста Виктора Майгурова. Спортсмен – заслуженный мастер спорта и призер международных соревнований. Этот предмет с подписью знаменитого биатлониста станет достойным пополнением коллекции. Цена лота – 1 000 рублей.

Автограф Валентины Шевченко

Уникальным предложением является автограф Валентины Шевченко – чемпионки UFC в наилегчайшем весе и одной из самых известных женщин-бойцов в мире. Стоимость коллекционного предмета – 15 000 рублей.

K-pop культура

Автограф ENHYPEN (Ники и Чонвон)

Для поклонников корейской поп-культуры представлен автограф участников популярной k-pop группы ENHYPEN – Ники и Чонвона. Группа входит в число самых быстрорастущих коллективов на мировой сцене. Стоимость подписи – 3 600 рублей.


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Сегодня в 18:27, просмотров: 131, комментариев: 0
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