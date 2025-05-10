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​От Лаоса до Барбадоса: где дешевле всего отдохнуть в 2025 году и почему поездка за границу может оказаться выгоднее

Объясняем, почему в 2025 году зарубежные направления чаще выгоднее российских

​От Лаоса до Барбадоса: где дешевле всего отдохнуть в 2025 году и почему поездка за границу может оказаться выгоднее
Фото: ru.freepik.com

Где в 2025 году можно отдохнуть за 15 долларов в день, а где – за 330? Британская компания HelloSafe составила список самых дешевых и дорогих стран для путешествий. АТОР дополнила исследование сравнениями цен на перелеты: выяснилось, что в ряде случаев слетать за границу оказалось дешевле, чем по России. Куда рвануть этим летом, не разорившись, – в этом обзоре.

Где дешевле всего отдохнуть

Абсолютным лидером по низким среднедневным расходам стал Лаос – всего 15 долларов (примерно 1,2 тыс. руб.). На втором месте неожиданно оказался Казахстан (19 долларов), на третьем – Руанда (21 доллар). Замыкают пятерку Гана и Монголия. В этих странах путешественник тратит около 2 тыс. рублей в день – включая проживание, питание и транспорт. Но без учета авиаперелета.

Вот как выглядит полный ТОП-15 самых бюджетных стран для поездок в 2025 году (в долларах в день):

  • Лаос – 15
  • Казахстан – 19
  • Руанда – 21
  • Гана – 22
  • Монголия – 24
  • Армения – 26
  • Буркина-Фасо – 26
  • Грузия – 28
  • Мали – 29
  • Мьянма – 34
  • Куба – 35
  • Молдова – 35
  • Индия – 36
  • Малави – 36
  • Непал – 36

Как подчеркивают исследователи, большинство дешевых направлений расположены в Азии и Африке – там ниже цены на жильё, еду и местный транспорт.

Самые дорогие страны – острова и не только

На другом полюсе – острова мечты с дорогим содержанием. Дешёвым рай на Карибах не будет: самый дорогой в рейтинге – Барбадос (330 долларов в день), за ним – Антигуа и Барбуда (310) и Сент-Китс и Невис (271). Даже отпуск на Мальдивах обойдется «дешевле» – 267 долларов в день.

ТОП-15 самых дорогих стран по версии HelloSafe:

  • Барбадос – 330
  • Антигуа и Барбуда – 310
  • Сент-Китс и Невис – 271
  • Мальдивы – 267
  • Гренада – 258
  • Швейцария – 250
  • США – 248
  • Микронезия – 248
  • Гренландия – 221
  • ОАЭ – 220
  • Багамы – 217
  • Оман – 214
  • Сан-Томе и Принсипи – 211
  • Пуэрто-Рико – 190
  • Катар – 188

Высокие цены в основном обусловлены импортом, дефицитом ресурсов и ориентацией на «дорогой» туризм. Не обошлось и без материковых «тяжеловесов»: Швейцарии, США, ОАЭ, Катара и Омана.

Когда лететь за границу выгоднее, чем по России

АТОР провела мониторинг цен на авиабилеты на середину апреля 2025 года и выяснила: в ряде случаев перелеты за границу стоят дешевле, чем по стране.

«Конечно, и обратных случаев тоже много – в целом дорога до российских курортов равной удаленности на регулярных рейсах обойдется на 5–10% дешевле, но в рамках нашего небольшого исследования мы безо всякого труда нашли примеры, когда за рубеж лететь дешевле. Все даты взяты случайным образом. То есть можно предположить, что едва ли не каждый день летом найдется пример, когда полет по зарубежному направлению обойдется дешевле дороги на российский курорт», – добавили в Ассоциации.

Например:

  • 20 мая: Бали – 27 тыс., Пекин – 16,8 тыс., Якутск – 18,2 тыс., Владивосток – 16,2 тыс.
  • 28 июня: Пхукет – 25,8 тыс. (с пересадкой), Горно-Алтайск – 30 тыс.
  • 16 июня: билет в Ереван – 16,1 тыс., в Сочи – 15,2 тыс., Минводы – от 15,2 тыс., Иркутск – 16,1 тыс.
  • 23 июля: Анталья – 15 тыс., Сочи – 13,5 тыс., но Иркутск – уже 21 тыс.

Как сэкономить на авиаперелетах по России

АТОР напоминает о нескольких способах снизить траты:

Скидка 50% на билеты для детей до 12 лет действует только внутри России. Это особенно выгодно многодетным семьям.

Не переплачивайте за допуслуги: выбор места и багаж могут составить до 50% от стоимости билета. Поэтому к этому стоит относится внимательнее. Например, в поездках с детьми будет выгоднее взять билеты с уже включенным багажом – тогда скидка в 50% будет применяться не только к самому тарифу.

Следите за ценами: правило «раньше – значит дешевле» работает не всегда. Иногда билеты падают в цене ближе к вылету. Но лучше не откладывать покупку на самый последний день.

Пользуйтесь «плоскими» тарифами: например, на рейсах «Аэрофлота» в Сибирь и на Дальний Восток. Так Байкал можно посмотреть со стороны Бурятии дешевле, чем через Иркутск.

«Плоские» тарифы – это программа, позволяющая летать на Дальний Восток по фиксированной цене в течение всего года, вне зависимости от сезона. В 2025 году она охватывает уже 9 направлений, включая новые маршруты в Якутск, Благовещенск, Анадырь и Улан-Удэ.

Перелет по таким тарифам стоит от 16 тысяч рублей в одну сторону и от 26,5 тысяч туда-обратно. Половина мест на рейсах реализуется именно по «плоским» тарифам – их цена ниже себестоимости, но убытки компенсирует не государство, а авиакомпания. Еще 30% билетов субсидируются для жителей Дальнего Востока, а только оставшиеся 20-30% продаются по рыночной цене.


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Сегодня в 17:27, просмотров: 93, комментариев: 0
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