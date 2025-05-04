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​Путешествия без виз и загранпаспорта: куда могут поехать россияне в майские праздники и не только // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Куда поехать весной и летом, если нет загранпаспорта

​Путешествия без виз и загранпаспорта: куда могут поехать россияне в майские праздники и не только // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: siapress.ru

Хотите в отпуск, но нет загранпаспорта? Не проблема! Есть страны, куда можно поехать хоть завтра – без визы, без сложных документов, а в некоторых случаях даже без заграна. Рассказываем, куда отправиться в майские праздники и не только – в этом обзоре.

Куда можно поехать без визы и без загранпаспорта (по внутреннему паспорту РФ):

Беларусь

Погода (здесь и далее майский прогноз): +13…+20 °C, возможны дожди.

Что посмотреть: Минск, Брестская крепость, замки Несвижа и Мира, Беловежская пуща.

Кухня: драники, сало, сметана.

Стоимость тура: от 74 800 ₽ за двоих (7 ночей, перелет + отель 3*, завтраки).

Как добраться: на самолете, поезде или автобусе.

Армения

Погода: +20…+26 °C, солнечно.

Что посмотреть: Ереван, озеро Севан, монастыри, гора Арарат.

Кухня: толма, шашлык, армянский коньяк и ишхан – разновидность форели, которая встречается только в озере Севан.

Стоимость тура: от 72 200 ₽ за двоих.

Как добраться: из Россию в Армению действуют несколько прямых рейсов.

Казахстан

Погода: +15…+25 °C, южнее – теплее.

Что посмотреть: Алматы, озеро Балхаш, бархан, Каспийское побережье.

Кухня: бешбармак, кумыс.

Стоимость тура: от 106 300 ₽ (Астана), от 333 500 ₽ (Актау, курорт Rixos).

Как добраться: удобнее всего на самолете. Также можно добраться на поезде и автобусе.

Кыргызстан

Погода: +20…+25 °C в Бишкеке, +15…+20 °C на Иссык-Куле.

Что посмотреть: озеро Иссык-Куль, ущелья, петроглифы, горячие источники.

Кухня: лангман, шорпо, манты, айран.

Стоимость тура: от 109 500 ₽ за двоих.

Как добраться: из Москвы и ряда других крупных городов России есть прямые рейсы.

Важно: пересечь границу Кыргызстана можно по российскому и по заграничному паспорту, срок действия которого составляет не менее 6 месяцев.

Абхазия

Погода: +18…+24 °C, море +17…+19 °C.

Что посмотреть: Пицунда, Новый Афон, озеро Рица, дачи Сталина.

Кухня: хачапури, акудрца, шашлык, сыры, вино.

Стоимость тура: от 54 700 ₽ за двоих (через Сочи).

Как добраться: на поезде, автомобиле. От аэропорта и железнодорожного вокзала в Адлере до границы с Абхазией действуют маршрутные такси.

Важно: по прибытии иностранные граждане обязаны зарегистрироваться в течение трех суток в органах внутренних дел. Проживающих в гостинице регистрирует администрация гостиницы.

Южная Осетия

Погода: +16…+20 °C, в горах прохладно.

Что посмотреть: плато, озера, монастыри, старинные церкви, деревни.

Кухня: осетинские пироги, лывжа, дзыкка, вода «Багиата».

Стоимость тура: от 87 000 ₽ за двоих (через Владикавказ + трансфер).

Как добраться: удобнее всего – перелет в Тбилиси, а после на такси до Цхинвала. Также можно долететь сначала до Владикавказа.

Куда можно поехать без визы, но нужен загранпаспорт

Список стран шире – здесь потребуется только заграничный паспорт, виза не нужна:

Европа и СНГ:

  • Азербайджан
  • Босния и Герцеговина
  • Молдавия
  • Сербия
  • Турция
  • Узбекистан
  • Таджикистан
  • Монголия

Азия:

  • Лаос
  • Малайзия
  • Таиланд
  • Филиппины
  • Мальдивы
  • Шри-Ланка (въезд по прибытии)

Ближний Восток и Африка:

  • Израиль
  • Катар
  • Марокко
  • Сейшелы
  • Тунис

Латинская Америка и Карибы:

  • Бразилия
  • Аргентина
  • Чили
  • Колумбия
  • Перу
  • Куба
  • Барбадос
  • Доминика
  • Эквадор
  • Уругвай

Океания:

  • Вануату
  • Фиджи
  • Тонга
  • Микронезия
  • Самоа

Информация взята из АТОР, tutu.ru, Консульского департамента МИД


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