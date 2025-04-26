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Живи как царь! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Сколько стоит элитная недвижимость в Сургуте и Нижневартовске и чем она может удивить

Живи как царь! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: Авито

Пентхаус с водопадом, квартира с панорамным видом на город и уютное жилье в центре – чего только не встретишь на рынке недвижимости в Югре. Сколько стоит роскошь в Сургуте и Нижневартовске и чем удивляют самые дорогие предложения – смотрите в нашем обзоре.

Двухуровневый пентхаус за 130 миллионов рублей

В Сургуте на улице Университетская продается двухуровневый пентхаус площадью 404 кв. м за 130 миллионов рублей. Первый этаж шестикомнатной квартиры включает кухню с обеденной зоной, гостиную, две детские комнаты, просторную прихожую с гардеробной, два санузла и смотровую террасу. На втором уровне расположены рабочий кабинет, мастер-спальня с гардеробной, две детские спальни, ванная, прачечная и еще две гардеробные. В квартире выполнен дизайнерский ремонт с использованием премиальных материалов, а между этажами установлен семиметровый водопад для поддержания комфортного микроклимата.

«В квартире очень много освещения с большой возможностью регулировок. В каждом комнате своя сплит система с возможностью круглогодичного использования. В квартире имеется серверная, также установлена системы видеонаблюдения, сигнализации, приточно - вытяжной вентиляции, система предохранения от затопления. Каждый метр квартиры продуман до мелочей, витражное остекление позволит насладится прекрасным видом, на живописный парк. Весь город с такой высоты как на ладони», – пишет хозяин в объявлении.

Четырехкомнатная квартира за 20 миллионов рублей

В Нижневартовске за 19,85 миллиона рублей продается четырехкомнатная квартира площадью 184,3 кв. м. Планировка предусматривает кухню-гостиную с панорамными окнами, мастер-спальню, детскую мастер-спальню, гостиную, кабинет, две гардеробные, хозяйственную комнату и гостевой санузел. В квартире проведена перепланировка и сделан авторский ремонт. Новому владельцу останется мебель и техника, изготовленные на заказ. Из окон открывается вид на центральную улицу города.

«По периметру квартиры произведена качественная шумоизоляция. Все потолки – под покраску. Без натяжных. За счет этого сохранился простор и высота помещений. Все помещения с теплыми полами. Покрытие пола – плитка, высокостойкий к износу ламинат. Установлен теплосчетчик, за счет чего общие ком.платежи одни из самых комфортных в городе», – отметил хозяин недвижимости.

Четырехкомнатная квартира за 15 миллионов рублей

Еще один вариант в Сургуте – четырехкомнатная квартира на проспекте Ленина площадью 96 квадратов за 15 миллионов рублей. В объявлении указано, что при договоренности в квартире останется мебель и техника: кондиционер, холодильник и стиральная машина. Дом расположен на закрытой территории, вдали от шумных дорог.

«Сaмоe удачнoе раcполoжeние – отдаленнoсть от проезжей части, дворовая территория со всех сторон закрыта шлагбаумами, в шаговой доступности торговые центры, кафе/рестораны, школы и детские сады», – указал владелец.

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Подборку составила команда Авито


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Сегодня в 15:04, просмотров: 127, комментариев: 0
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