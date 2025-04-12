Эксперты рассказали, как экологично избавиться от пакетов, компактно хранить их и на что заменить

«Дома накопилось много пакетов. Как можно избавиться от них, не навредив природе? Или есть способ хранить их компактно?» – спрашивает читательница siapress.ru Наталья Осипова.

Отвечают эксперты Циан:

Что делать, когда накопилось много пакетов

Одноразовые пакеты упрощают быт, но наносят вред окружающей среде. Срок разложения пластиковых отходов – от 20 до 500 лет в зависимости от состава и толщины материала и от среды, в которой он находится.

Если вы хотите разобрать свои запасы пакетов с наименьшим ущербом для окружающей среды, предлагаем такой план:

сдать на переработку все, что возможно переработать;

использовать повторно то, что переработать нельзя;

снизить поступление новых пакетов.

Отдаем пакеты на переработку

Отсортируйте пакеты. Отложите те, на которых стоит значок «переработка» – треугольник из стрелок с цифровым кодом внутри. Чаще всего его размещают на дне или ручках пакета. Пакеты с этим значком можно сдать в пункт приема вторсырья.

Цифровой код внутри треугольника обозначает материал, из которого сделан пакет. Иногда ниже указывают и буквенное обозначение, например, HDPE. Эта информация пригодится для сортировки и поиска пункта приема.

Чаще всего на пакетах из супермаркетов можно встретить такие обозначения:

02, HDPE или ПНД – полиэтилен низкого давления;

04, LDPE или ПВД – полиэтилен высокого давления;

07, он же O или OTHER – смесовые материалы, из которых изготавливают в том числе биоразлагаемые пакеты.

Полиэтилен 02 и 04 принимают на переработку многие пункты приема, а вот найти, куда сдать пакет с маркировкой 07, сложно.

Проверьте, что пакеты чистые и сухие. Внутри не должно быть чеков, крошек или другого мусора. Выберите пункт приема в своем городе, который принимает нужный вид вторсырья.

Если значка «переработка» на пакете нет, то переработать его не получится, так как неизвестен химический состав материала. Такие пакеты остается только использовать повторно, а затем выбросить.

Оптимизируем хранение

Чтобы пакет с пакетами не захватывал все новое пространство на кухне, стоит организовать компактное хранение.

Используйте органайзер

Органайзер для хранения пакетов можно найти на любом маркетплейсе. Есть множество вариантов из разных материалов. Хорошо, если органайзер держит форму, но не изготовлен из твердого материала целиком. Так в него поместится больше пакетов.

Функциональный вариант – органайзер из плотной сетки с жестким каркасом. Больше вмещает за счет мягких стенок и не раздувается, как пакет с пакетами.

Фото: https://www.ozon.ru/product/organayzer-dlya-hranen...

Если планируете держать пакеты на видном месте, варианты из пластика могут показаться более симпатичными. При выборе пластикового органайзера можно также проверить на наличие значка «переработка».

Фото: https://www.ozon.ru/product/organayzer-dlya-paketo...

Складывайте, а не комкайте

Скомканные пакеты мнутся и занимают больше места. Чтобы хранить компактно, пакеты лучше складывать. Заодно тренируется моторика.

Быстрый вариант – рулон

1. Расправьте пакет и сложите пополам по длинной стороне, чтобы ручки оказались одна на другой.

2. Сложите еще раз, чтобы получить длинную ленту. Разгладьте, чтобы не осталось воздуха.

3. Сворачивайте ленту рулоном – от нижнего края к ручкам.

4. Сами ручки не сворачивайте, а перекрутите и накиньте сверху на рулон из пакета.

Вариант для перфекционистов – треугольник

1. Расправьте пакет и разложите его на твердой поверхности. Прогладьте, чтобы выпустить лишний воздух. Сложите пакет пополам по длинной стороне так, чтобы ручки лежали одна на другой.

2. Сложите еще раз, чтобы получить длинную ленту, и разгладьте ее.

3. Возьмите ленту за край и начните сворачивать его по диагонали к середине, формируя треугольник. Как только вы дойдете до середины, с другой стороны сложите ленту тем же способом.

4. В итоге у вас получится полоска с двумя треугольниками на концах, которые можно заправить один в другой.

Снижаем количество новых пакетов

Если вы привыкли закупаться продуктами самостоятельно, то пригодится шопер и экомешочки для продуктов на развес. К примеру, фруктов и овощей.

Этот набор – многоразовая и долгосрочная замена пластиковым пакетам. Главное – не забывать брать шопер и экомешочки с собой в магазин.

Фото: https://www.ozon.ru/product/ekomeshochki-zeero-dly...

Если вы пользуетесь доставкой продуктов, уменьшить количество пакетов будет сложнее. При этом некоторые сервисы доставки, такие как «ВкусВилл», «Перекресток», Яндекс.Лавка, принимают пакеты обратно и сами отправляют их на переработку. Излишки пакетов можно отдавать курьерам, которые привозят заказы.