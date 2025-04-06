Эксперты рассказали о видах страховки, которые помогут избежать непредвиденных расходов во время путешествия

Планируя отпуск или деловую поездку, особенно за пределы страны, стоит заранее подумать не только о маршруте, но и о возможных рисках. Страховка помогает защититься от непредвиденных расходов – будь то болезнь, отмена рейса или утеря багажа.

Какие виды туристического страхования существуют, что они покрывают и на что стоит обратить внимание при оформлении полиса – рассказали эксперты Роскачества.

Медицинская страховка

Это самый востребованный вид туристического страхования. Многие туристы оформляют его хотя бы потому, что без него не получить визу. Такой полис покрывает полные или частичные расходы на лечение за границей.

Важно заранее уточнить все особенности конкретного предложения. Некоторые страховки предполагают, что турист обращается в клинику через страховую или ее представителя – только в этом случае расходы возместят. Другие допускают самостоятельное обращение к врачу.

Стоимость медицинской страховки зависит от ряда факторов:

Количества и типа страховых случаев.

Возраста туриста.

Состояния здоровья.

Особых условий (например, беременности – большинство компаний не страхуют женщин после определенного срока)

Формата отдыха.

Для активного или спортивного туризма действуют отдельные полисы. Также существуют специальные предложения для детей, включая тех, кто участвует в соревнованиях.

Страховка от невыезда

Существует возможность застраховаться от отмены поездки, что может защитить от финансовых потерь, если отпуск не состоится. Однако здесь важно учитывать список причин, которые считаются страховыми. Это, например:

Призыв на военную службу.

Срочная госпитализация близкого человека.

Тяжелая травма или инфекция, требующая лечения в стационаре.

Отказ в визе по независящим от туриста причинам.

Пожар, затопление или другое серьезное повреждение имущества перед выездом.

Отмена или перенос рейса.

ДТП по дороге в аэропорт.

Существуют и ситуации, которые не будут считаться страховыми:

Отказ в визе по вине самого заявителя (ошибки в документах, нарушение сроков подачи и т. д.).

Опоздание в аэропорт без уважительной причины.

Отмена поездки без уважительной причины.

Болезнь человека, который не считается близким родственником туриста.

Получение травмы в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Несоблюдение сроков обращения в страховую компанию (они указаны в договоре).

Некоторые страховые случаи можно включить за дополнительную плату. Также условия разных страховых компаний могут отличаться, поэтому важно заранее выяснить все нюансы, внимательно изучить договор и выбрать полис, который подходит именно под ваши запросы.

Страхование багажа

Эта опция может быть частью комплексной страховки или оформляться отдельно. Она предусматривает компенсацию при утрате или порче багажа, если она произошла по причине, не связанной с действием или бездействием туриста.

Обычно авиакомпании также компенсируют потерю багажа, но суммы зависят от веса вещей, а не их стоимости. Поэтому дополнительное страхование багажа может быть полезным.

Выплаты ограничены максимальной суммой, указанной в договоре. Страховка может покрывать как полную утрату багажа, так и частичное повреждение – с компенсацией на восстановление или покупку новых вещей.

Не страхуются случаи, если багаж был утерян по вине туриста. Также полис, как правило, не распространяется на определенные категории вещей: наличные, украшения, предметы антиквариата и другие.

Страховка для путешествий по России

Многие путешественники уверены, что при поездках по России страховка не требуется. Однако в ряде ситуаций она может оказаться крайне полезной.

Хотя полис ОМС действует на всей территории страны, он не всегда покрывает специализированную медицинскую помощь и не предполагает обращения в частные клиники. Кроме того, во время внутренних поездок могут возникнуть трудности с выездом или потеря багажа. Поэтому стоит заранее оценить возможные риски и, при необходимости, оформить страховку, которая будет соответствовать вашим потребностям.