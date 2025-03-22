Рассматриваем самые дорогие и дешевые дачи, которые можно купить рядом с Сургутом

Готовы ли вы отдать 16 миллионов рублей за дачу? А может, ищете вариант попроще – за 1,2 миллиона? В окрестностях Сургута можно найти загородную недвижимость на любой вкус и бюджет – от просторных усадеб с банями, теплицами и собственными водными кортами до небольших участков с вагончиками и курятниками. Мы посмотрели объявления на «Авито» и собрали подборку самых дорогих и самых доступных дач, которые можно купить прямо сейчас.

Самые дорогие дачи

Дача 50 м² на участке 24 сот. за 16 000 000 рублей

Самая дорогая дача находится в сельском поселении Солнечный, СТ «Богдановское». За 16 миллионов рублей продавец предлагает все, что может понадобиться для хорошего отдыха вдали от городской суеты.

«Гостевая баня (1 этаж: баня/гостиная/кухня, 2 этаж: спальня, санузел, бойлерная, балкон). Участок: газон, дорожки мелкая галька. На участке: гостевой домик+хоз.блок, дровеник, собачник, теплица, корт для пляжного тенниса, батут, детский домик, беседка, качель-скамья, качели-коконы, купель, летний водопровод», – говорится в объявлении.

Дача 185 м² на участке 5,1 сот. за 12 500 000 рублей

Недалеко от Сургута в садовом товариществе «Север-1» продается дача размером 185 квадратных метров. На территории расположен двухэтажный дом, построенный из утепленного бруса и облицованный блокхаусом. В доме, по словам владельца, есть кухня-гостиная, теплые полы, сауна с выходом на воду и две спальни на втором этаже.

«На участке расположены: летняя кухня-беседка (печь-очаг, мангал, тандыр) с банкетным залом и выходом на террасу у воды. Также есть хозблок, используется как мастерская и для хранения малой техники (велосипеды, снегоходы, квадроциклы и тд), теплица, крытый бокс с емкостью для воды, скважина, большой газон с многолетней травой», – пишет владелец в объявлении.

Дача 166,9 м² на участке 12,5 сот. за 12 450 000 рублей

Возле Сургута в ПДК «Здоровье-2» продается дача размером 167 квадратных метров. На участке расположен двухэтажный дом с ремонтом, двумя санузлами, кухней-гостиной и пятью жилыми комнатами.

«Территория оборудована зоной для отдыха, двор и дорожки выложены тротуарной плиткой и подъезд к гаражам асфальтирован, установлены вазоны для цветов, а облагороженная почва засеяна газонной травой. Имеются еще надворные хозяйственные постройки. Все готово для встречи, покупки и заселения в современную, крепкую, красивую и благоустроенную усадьбу как для постоянного проживания, так и для отдыха с семьей и друзьями», – говорится в объявлении.

Самые дешевые дачи

Дача 86 м² на участке 4,8 сот. за 1 495 000 рублей

Переходим к более бюджетным вариантам. В садовом товариществе «Дзержинец» рядом с аэропортом Сургута продается дача размером 86 квадратных метров. На участке расположены беседка с встроенным мангалом, гараж, теплица и хозпостройки.

«Множество многолетних насаждений, земля обработана. Водоснабжение: скважина для полива и колодец с чистой питьевой водой. До ближайшей остановки 15 минут ходьбы. Ходит круглогодичный транспорт и школьный автобус. Рядом есть лес, где растут грибы и ягоды, также в кооперативе есть озеро. Чистый воздух и тишина», – пишет хозяин дачи в объявлении.

Дача 19 м² на участке 7 сот. за 1 450 000 рублей

На достаточном удалении от Сургута в ДПК «Сургутское» продается дача размером 19 квадратных метров за почти полтора миллиона рублей. На участке расположены баня, хозяйственные постройки и меблированный вагончик, который, по словам продавца, идет в подарок. Но особенное внимание привлекает не сама дача, а описание объявления.

«Вайб знaчит ловится такой: paсcлaбляeтeсь в узакoненной бaне, дышите свежим воздухом под чудeснoе пeние птиц, кoвыряeтeсь в грядкаx и теплицах (если любитe, ecли нет, то мoжно pазoбpать и застелить все газоном. Ну на крайний случай можете оставить этот кусочек маме или теще для успокоения и их души), приемы пищи на улице в крытой и приподнятой беседке (пол-плитка, металлический корпус беседки, крыша шатер), почилить на качели в теплое время года. В холодное время развлечения такие: чистите снег, топите баню, греетесь в вагончике под горячий чай с вкусняшками, дети строят ледовую горку, лазают по сугробам. Для людей, познавших дзен, есть возможность завести мелкую живность (курочек – это если цените экологически чистые и свежие куриные яйца и мясо) на этот случай есть курятник, если вы еще не доросли до этого, то можете переоборудовать это помещение под хозблок или совсем разобрать», – пишет продавец на сайте.

Оцените сами, как выглядит эта «вайбовая» дача.

Дача 35,5 м² на участке 6 сот. за 1 200 000 рублей

В ПСОК «Автомобилист» продается дача размером 35 квадратных метров. На участке расположены бревенчатый дом с крышей из ондулина, скважина и контейнер для хранения инвентаря.

«Пpoдaм зaмeчaтeльную дачу в кооперaтиве Aвтомобилиcт-1. Участoк разрaбoтaн, пocажены многoлeтниe рaстения, ягoдные кустарники. Имeeтся бpeвeнчaтый дом под кpышей из ондулинa (возможна прописка). Нa учаcтке eсть cкважинa, кoнтейнер для xранения дачного инвентаря. Огpаждeние из пpoфлиста по металлическим столбам. До дачного кооператива ходит автобус», – пишет хозяин в объявлении.