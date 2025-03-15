Эксперты рассказали, как правильно оказать помощь человеку при переломе или травме

«Как отличить перелом от ушиба и чем помочь человеку до приезда скорой помощи?» – спрашивает читательница siapress.ru Анна Соколова.
Отвечают эксперты Объясняем.рф:
Как отличить перелом от других травм?
Признаки перелома:
- острая боль при нагрузке на место повреждения,
- синяк и отек,
- видимая деформация кости,
- возможны обморок, шок и кровотечение.
Отличие от ушиба – при переломе отек и боль не уменьшаются, а только усиливаются. Опереться на поврежденную конечность или согнуть сломанный палец не получится.
Виды переломов:
- открытый – идет кровь, часть кости выходит из раны;
- закрытый – крови нет, кожа целая, но видно деформацию кости.
Как наложить шину?
Шина обеспечивает неподвижность конечности при переломе. В качестве такого фиксатора можно использовать любой твердый предмет. Например, доску, палку или зонт.
Как наложить фиксирующую шину:
- сделать это нужно поверх одежды;
- шина должна захватывать два ближайших к перелому сустава;
- прибинтуйте шину к поврежденной конечности. Проверьте, чтобы повязка не была слишком тугой.
Что делать при закрытом переломе?
Не двигайте и не выравнивайте сломанную кость.
Наложите фиксирующую шину на руку или ногу в том положении, в котором они оказались после травмы.
Если сломан палец, прибинтуйте его к соседнему пальцу.
Что делать при открытом переломе?
Остановите кровь. Для этого сверните бинты и проложите вокруг выпирающей кости. Сверху закройте рану стерильной салфеткой.
При сильном кровотечении наложите жгут не более чем на два часа, подойдет ремень или галстук. Под место перелома – мягкую ткань или одежду. Затягивать выше на пять-семь см от раны, а каждые 30 минут – ослаблять на три-пять минут.
Обездвижьте конечность, наложив шину-фиксатор.
Как не допустить шока от боли?
Согрейте пострадавшего. Из-за воспаления в месте травмы у человека может начаться озноб. Укройте его.
Охладите место травмы. При открытом переломе разместите компресс вокруг раны, а при закрытом – на поврежденном месте.
Для этого подойдет бутылка с холодной водой или лед, которые нужно обернуть тканью и приложить к больному месту на 20 минут. Потом уберите на пять минут, чтобы кожа немного согрелась, и верните компресс.
Если есть подозрение на травму позвоночника или шеи
Не двигайте пострадавшего. Переносить или перемещать его опасно – это может усугубить травму.
Зафиксируйте шею и голову. Чтобы избежать повреждений, аккуратно подложите под шею и вокруг головы валики из одежды или других подручных материалов.
Главное – не трогать человека без крайней необходимости, чтобы не навредить еще больше.
Куда обращаться при переломе?
При закрытом переломе и возможности обездвижить поврежденную конечность вызовите такси до травмпункта или позвоните в скорую помощь по номеру 112 или 103.
При открытом переломе, травмах позвоночника и шеи, а также острой боли обязательно вызовите скорую помощь.