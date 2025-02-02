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Миллион за кольцо: какие украшения продают в Югре // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Подборка дорогих украшений, продающихся на просторах Авито

Миллион за кольцо: какие украшения продают в Югре // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: Авито

В эту пятницу, 31 января, отмечался Международный день ювелира – праздник мастеров, которые создают изысканные украшения из драгоценных металлов и камней. В честь этой даты представляем вам подборку ювелирных изделий, которые можно приобрести в ХМАО.Самый дорогой лот – кольцо с бриллиантом за один миллион рублей.

Идея учреждения праздника возникла в 2002 году на фестивале «Золотое кольцо России» в Костроме. В 2008 году инициативу подхватили на фестивале молодых ювелиров в Ташкенте. Так праздник стал международным.

Кольцо с бриллиантом за миллион рублей

Этот лот – изделие с одним из самых популярных в мире драгоценных камней. Продавец из Сургута разместил объявление о продаже кольца с бриллиантом за 1 млн рублей.

К слову, исторически бриллианты начали появляться в Европе благодаря Александру Македонскому, который в IV веке до н. э. привез из Индии необычайно прочные самоцветы. Их греческое название означало «нерушимый, неизменный». Первые попытки огранки были в XIV веке, но только в XX веке ювелирам удалось в полной мере раскрыть красоту этих камней.

Колье за 679 тыс. рублей

Этот лот заинтересует поклонников цветочных украшений. На Авито продается колье бренда Roberto Bravo за 679 тысяч рублей. Ювелирный дом известен применением многоступенчатой техники эмали, при которой покрытие наносится в несколько слоев и затем обжигается в горячей печи. Такой метод делает украшения особенно прочными и долговечными.

«В реальности лучше, чем на фото. Оригинальное, новое. Роберто Браво. Из красного, желтого и белого золота. Бриллианты и сапфиры. Общая масса - 37,42 грамм», – заявляет продавец из Сургута в своем объявлении.

Кольцо в виде леопарда за 380 тыс. рублей

Ценители оригинального дизайна могут обратить внимание на кольцо испанского производства в форме леопарда, которое выставлено на Авито за 380 тысяч рублей. Украшение инкрустировано белыми и черными бриллиантами, а также изумрудами. Продает его житель Сургута.

«Продаю шикарное коллекционное кольцо, купленное в Испании. Изделие в виде леопарда, с черными бриллиантами, также имеются изумруды. Изумительная ручная работа испанских мастеров. Необычайный дизайн этого кольца подчеркнет ваш особый стиль», – указано в объявлении.

Золотой комплект с бриллиантами 585 за 270 тыс. рублей

Подбирать украшения в едином стиле – задача не из простых. Для тех, кто ценит гармонию в аксессуарах, на Авито выставлен золотой комплект с бриллиантами. В него входят массивные серьги и кольцо. Лот продается в Нижневартовске, стоимость комплекта – 270 тысяч рублей.

Помимо украшения, в объявлении особое внимание привлекает описание самого лота.

«Золотой комплет с БРИЛЯНТАМИ очень тижольй. старинный весь около 30 грамм», – пишет продавец (прим. ред. – орфография и грамматика автора сохранена).

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Подборку составила команда Авито


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Сегодня в 16:48, просмотров: 220, комментариев: 0
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