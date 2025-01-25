Обзор нестандартных коттеджей для отдыха в Сургуте

Пожалуй, многие сургутяне желают провести выходные вдали от города, где тишина, свежий воздух и лесные просторы. Изучив рынок Сургута, мы собрали в одном обзоре три необычных загородных коттеджа для отдыха с любимым человеком, семьей или друзьями.

Дом в Скандинавском стиле, 55 м²

Цена: от 9 990 рублей за сутки.

Адрес: СНТ «Сурмятино», улица Суворова, 31.

Для спокойного и семейного отдыха в Сургуте сдается Скандинавский теплый дом с баней на дровах и сибирским чаном, пишет собственник.

«Современная кухня со всем необходимым (посуда, столовые приборы, чай, сахар, сервировочная посуда, холодильник, чайник, индукционная плита). Интернет WI-FI на территории всего дома. При заселении осуществляется сервировка стола на количество отдыхающих гостей. Душевая кабина с горячей и холодной водой (полотенца, зубные щетки, гели для душа и шампуни для мужчин и женщин, фен). Мангальная зона у домика (шампура, решетки-гриль). Банные принадлежности (шапки, арома-масла, пихтовый веник)», – говорится в объявлении.

Дом расположен с видом на лес и рассчитан на шесть человек.

«Рыбацкий» коттедж, 97 м²

Цена: от 20 000 рублей за сутки.

Адрес: СНТ «Чернореченский», улица Центральная, 1500.

На берегу реки сдается двухэтажный деревянный коттедж «Рыбацкий». По названию ясно, что дом украшен в рыбацком стиле. На территории дома распложены: русская баня на дровах, мангальная зона, парковка для автомобилей и спортивно-детская площадка.

«В стоимость входит: сутки аренда коттеджа (21 час), три часа русской бани на дровах, аренда мангальной зоны; большой уличный бассейн с подогревом. Вода в бассейне +30 градусов», – указали в объявлении.

Однако, собственник предупреждает, что бассейн функционирует, если позволяет температурный режим и технические условия.

Дом в стиле «Русской избы», 150 м²

Цена: от 7 000 рублей за сутки.

Адрес: СНТ «Лесное», улица Малиновая, 150.

Недалеко от Сургута расположился трехэтажный дом, похожий на настоящую русскую избу.

«Просторный участок, парковка нa четыре машины, летняя верaнда со столом, мангaльная зона, казан, банька на березовых дровах (топим сами), качели, песочница, два батута, в летнее время устанавливаем бассейн», – пишет собственник.

На первом этаже находится большая кухня-гостиная и туалет. На втором этаже – две комнаты, качели с ротанга и игровая зона, добавили в объявлении.

Собственник также указал, что дом сдается людям от 25 лет.