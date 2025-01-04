Россиянам рассказали о видах и правилах закаливания

Закаливание – отличный способ повысить свой иммунитет, укрепить сердечно-сосудистую систему и меньше мерзнуть зимой. Наверняка большинство россиян пробовали обливание холодной водой, обтирание снегом и ныряние в прорубь. О том, какие есть виды закаливания и как правильно привыкнуть к холоду – рассказали эксперты Объясняем.рф.

Чем полезно закаливание?

Закаливание стимулирует температурные рецепторы организма.

Правильное закаливание укрепляет иммунитет, улучшает терморегуляцию и ускоряет обменные процессы. Оно также тонизирует сосуды и сердце, укрепляет нервную систему, помогает снизить вес, повышает тонус кожи и заряжает энергией.

Правила закаливания

Начинайте закаливание только здоровыми и после консультации с врачом.

Занимайтесь регулярно, не делайте больших перерывов.

Соблюдайте принцип постепенности. Плавно понижайте температуру воды, воздуха и длительность процедур.

Сочетайте закаливание с физическими упражнениями, чтобы повысить его эффективность.

Во время процедур контролируйте общее самочувствие, пульс и давление.

Если почувствовали недомогание, прекратите закаливание и обратитесь к врачу.

Воздушные ванны

Самый простой и доступный метод закаливания – аэротерапия, или воздушные ванны.

Процедуры продолжительностью 20-30 минут начинайте в помещении или на улице при температуре 15-20 градусов тепла.

Постепенно увеличивайте время, а затем переходите к воздушным ваннам с температурой пять-десять градусов продолжительностью 15-20 минут. На открытый воздух (например, на балкон) выходите в легком спортивном костюме.

Закаленные люди могут принимать воздушные ванны и при температуре ниже нуля, но даже им лучше находиться на воздухе в постоянном движении и не более пяти-десяти минут.

Солнечные ванны

Солнечные ванны стимулируют выработку витамина D, тем самым поддерживая и укрепляя иммунитет.

Температура воздуха не должна быть выше 30 градусов.

Лучшее время для процедуры летом – с 07:00 до 12:00. Осенью и весной – с 11:00 до 14:00.

На голову нужно надеть светлый головной убор, а на кожу нанести солнцезащитный крем. Во время процедуры лучше спокойно ходить.

Начинать ванны можно с пяти-десяти минут, затем увеличивать время на пять-десять минут, постепенно доведя продолжительность до одного-двух часов в сутки, с перерывами в тени по 15 минут после каждого получаса.

Пейте воду каждые десять минут процедуры, а после нее облейтесь водой или примите душ.

Обтирание

Обтирание – первый этап закаливания водой. Процедура заключается в двухминутном энергичном растирании тела мокрым полотенцем.

Начните с верхней части туловища. По очереди разотрите шею, грудь и спину до покраснения и ощущения тепла, а затем вытрите их насухо. То же самое проделайте с ногами.

Для новичка подойдет вода температурой 33-34 градуса. Можно понижать ее на пять градусов каждые десять дней.

Обливания

Переходите на этот вид закаливания после обтирания. Лучше всего процедуру проводить по утрам после душа.

В первые дни температура воды должна составлять 34-35 градусов. Взрослым следует снижать ее каждые два-три дня на один-два градуса – до восьми-12 градусов.

Для малышей до года температуру воды фиксируют на 22-23 градусах.

Для детей постарше и пожилых температуру постепенно снижают до 16-18, а для школьников – до 12-15 градусов.

После обливания нужно сразу же обтереться сухим мягким полотенцем.

Контрастный душ

Самая простая схема процедуры включает три повторения цикла: 10-30 секунд под горячим душем, затем 10-30 секунд под холодной водой.

Рекомендуется начать с десяти секунд, увеличить время до 20 секунд через две недели и до 30 секунд – еще через две недели.

В первые две-три недели температура горячей воды должна составлять 40-45 градусов, а холодной – 28-30 градусов. Затем можно постепенно снижать температуру холодной воды до 15-20 градусов.