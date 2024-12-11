Рассказываем, как архитекторы переосмысляют привычные автобусные остановки

В Сургуте установили деревянные остановки, которые стали новшеством на фоне привычных металлических мест ожидания автобусов. Однако, местные жители не оценили инициативу, сравнив их со «стойлом». В этом обзоре редакция siapress.ru решила вспомнить, как выглядели остановочные павильоны в Сургуте раньше, а также показать необычные решения из других стран.

Автобусная остановка NCTU. Синьчжу, Тайвань

Автобусная остановка рядом с южным входом в Национальный университет Chiao Tung на Тайване стала уникальной архитектурной достопримечательностью. Об этом рассказали в материале на сайте architime.ru

Нечасто встретишь остановки с гамаком. Фото: Ivan Chuang

Вместо стандартных сидений здесь установлены доски на разной высоте, что позволяет ожидать транспорт сидя, лежа или даже полулежа. Озелененная крыша открыта для прогулок, отдыха в тени деревьев или наблюдения за спортивными мероприятиями.

Station of Being. Умео, Швеция

В шведском городе Умео в 2019 году появилась уникальная автобусная остановка Station of Being, разработанная нидерландской студией Rombout Frieling Lab и шведским институтом RISE.

На остановке нет скамеек и стен, а вместо этого она оснащена вращающимися модулями из древесины, напоминающими стручки гороха.

Поющая остановка. Фото: Samuel Pettersson

Интерактивная система помогает не пропустить автобус: звуки и разноцветные огоньки информируют о приближении транспорта. Каждый маршрут имеет свои звуковые и световые сигналы, например, на автобус к стекольному заводу сигнализирует стекольный звон.

Автобусная остановка Эсслингена. Эсслинген, Германия

Такое необычное решение в создании остановки придумали в Германии. Фото: Zooey Braun

Архитектор Вернер Собек в 2014 году стал победителем конкурса на реконструкцию автовокзала в Эсслингене. Проект включает изогнутую крышу из стальной сетки с треугольной структурой. Комбинация прозрачных и непрозрачных стеклянных панелей обеспечивает естественное освещение и защищает пассажиров от перегрева летом.

Автобусные остановки Maxwan. Роттердам, Нидерланды

Нидерландская студия Maxwan спроектировала уникальные автобусные остановки в Роттердаме с ультратонкими стальными крышами толщиной всего 9,5 мм – это рекорд для подобных конструкций. Пастельно-розовые навесы напоминают колышущуюся ткань, хотя каждая крыша весит пять тонн, добавляют в architime.ru.

Остановка в Роттердаме с ультратонкой крышей. Как бы не улетела. Фото: Filip Dujardin

Бюджет на строительство этих остановок был ограниченным, но архитекторам удалось доказать, что даже с минимальными средствами можно создать что-то оригинальное и эстетичное.

The Amazing Whale Jaw. Хофддорп, Нидерланды

В 2003 году рядом с больницей в городе Хофддорп появилась необычная автобусная станция, быстро ставшая популярным общественным пространством. Павильон, выполненный из пенополистирола и полиэстера, стал крупнейшей в мире конструкцией из синтетических материалов.

Ни на что не похожая остановка в Нидерландах. Фото: Radek Brunecky

Ограниченный бюджет вдохновил архитекторов на использование доступных материалов и создание оригинальной формы, которую одни сравнивают с валуном, а другие – с челюстью кита.

Ретро-остановки Сургута

А теперь перенесемся в прошлое и вспомним, какими были автобусные остановки в Сургуте. Все фотографии взяты с группы «История Сургута // Ретро Сургут» во «ВКонтакте».

Треугольная автобусная остановка на улице Энергетиков

Остановка «Бахилова». Фото сделано в начале нулевых

Улица Энтузиастов, остановка «Электрон»

Проспект Ленина, остановка «Бизнес-центр»

И нельзя не отметить современные остановки, которые теперь стоят на улицах Сургута. Одна из них – деревянная, которая находится на улице Профсоюзов.

Но, жителям города не понравилось такое новшество. По их словам, она не подходит северу, потому что не защищает ни от ветра, ни от снега.

Администрация в свою очередь отметила, что такой необычный выбор материала – умышленный, ведь установить привычные остановки не позволяет охранная зона ЛЭП.

Кроме того, в Сургуте до конца года появятся 25 новых теплых остановок.