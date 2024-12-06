Рассказываем о новых правилах для путешественников

Мир путешествий меняется: популярные туристические направления вводят все больше ограничений, чтобы справиться с наплывом гостей. Новые правила касаются всего – от лимитов на посещение достопримечательностей и повышения налогов до жестких штрафов за проступки. Об этих ограничениях рассказали в АТОР.

Италия: лимиты и платный доступ к достопримечательностям

Италия лидирует по количеству нововведений. Например, в Риме с 2025 года посещение фонтана Треви станет платным: вход обойдется в один-два евро. В Венеции увеличат количество дней, в которые будет взиматься налог за въезд для однодневных туристов. Плата составит от пяти до десяти евро в зависимости от времени бронирования.

«В следующем году система оплаты за вход в историческую часть города возобновит работу с 18 апреля, и собирать деньги с туристов, которые не остаются в городе на ночь, будут по пятницам, субботам и воскресеньям, а также праздничным дням до 27 июля. Плата увеличится с 5 до 10 евро для тех, кто бронирует входной билет в течение 4-х дней до запланированной поездки», – рассказали эксперты.

Посетителям Помпей тоже придется подстраиваться под новые условия. С ноября археологическом парке действует лимит в 20 тысяч человек в день, а в высокий сезон поток разделят на временные интервалы. Билеты стали именными, чтобы предотвратить их перепродажу.

«Высокий сезон (с 1 апреля по 31 октября) поток посетителей в Помпеи разделят по временным интервалам: с 9:00 до 12:00 в продаже будет максимум 15 тыс. билетов, с 12:00 до 17:30 – не более пяти тыс. билетов», – добавили в АТОР.

На популярной тропе «Путь любви» в Чинкве-Терре вводят ограничение – не более 400 человек в час. Вход станет платным в высокий сезон, сумма пока обсуждается.

Испания: штрафы и ограничения

Испанские города также берут ситуацию под контроль. В столице Майорки –- Пальме-де-Майорка – штраф за плевок и мочеиспускание на улице составит 750 евро, за употребление алкоголя – до 1,5 тыс. евро. Категорически запрещено играть в азартные игры в общественных местах. Иначе придется заплатить штраф в размере от 31 до 450 тыс. евро. Новые меры вступят в силу с февраля 2025 года.

Максимальное количество человек в экскурсионной группе не может превышать 20 человек, включая гида. Экскурсии на велосипедах и сегвеях ограничены четырьмя участниками, а громкоговорители запрещены.

Барселона готовится удвоить городской налог – до восьми евро за ночь – и сократить количество объектов туристической аренды, чтобы облегчить жилищный кризис.

Канарские острова и Япония: лимиты на восхождения

На Тенерифе, где расположен вулкан Тейде, ввели дневной лимит на восхождения – не более 300 человек. Регистрация через приложение обязательна, а несоблюдение правил карается штрафом до 600 евро.

«Мера устанавливает лимит в 300 человек в день, распределенный по трем временным периодам: с 9:00 до 16:00, с 16:00 до 24:00 и с 24:00 до 9:00. По мнению властей, такая мера поможет свести к минимуму безрассудство и несчастные случаи среди туристов, которые стремятся попасть к кратеру, в том числе, с целью сделать селфи и провести фотосессии», – отметили эксперты.

В Японии подорожает подъем на гору Фудзи: с 2025 года цена возрастет с трех тысяч до пяти тысяч йен.

Ограничения аренды жилья

Флоренция и Брюгге запретят сдачу нового жилья в аренду в исторических центрах. Эти меры направлены на борьбу с перенаселенностью и улучшение условий для местных жителей.

Так, запрет во Флоренции ввели после того с 2019 года количество объектов туристического жилья в охраняемой ЮНЕСКО исторической зоне увеличилось более чем на 700%, превысив 12 тыс. Власти города объявили о десяти пунктах борьбы с чрезмерным туризмом, среди которых также запрет на установку ящиков для ключей на исторических зданиях, на использование гольф-каров, усилителей и громкоговорителей во время экскурсий.