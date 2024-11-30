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    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30 ноября – 1 декабря? // АФИША

    28 ноября в 13:17
    877 0
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    ​Опрошенные читатели СИА-ПРЕСС поддержали запрет на работу мигрантов в такси и школах

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    ​За год бизнесмены Югры направили профильному омбудсмену 450 обращений

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​Без паники! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Обзор высказываний о девальвации рубля: мнения политиков и экспертов

​Без паники! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

На этой неделе курс доллара достигал 114 рублей, а евро превысил отметку в 120 рублей. Резкое ослабление рубля вызвало волну комментариев со стороны политиков, экспертов и представителей бизнеса. Мы собрали наиболее яркие высказывания на эту тему.

Михаил Делягин: «Центробанк повлиял на курс»

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин объяснил падение рубля повышением Центробанком ключевой ставки. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Потому что повышение ключевой ставки в условиях искусственно созданного денежного голода ведет не только к ускорению роста цен, но и к девальвации рубля. Мы это проходили в 2014-м году многократно. Во второй половине прошлого года мы это тоже проходили, – заявил Делягин. – Соответственно, инвестиционные проекты, которые планировались, становятся нерентабельными, и бизнес отказывается от этих проектов. А деньги, которые бизнесом аккумулировались, нужно куда-то девать. Единственное возможное направление массовых инвестиций сегодня — это валютный рынок. Соответственно, на эти деньги покупается валюта. Поскольку спрос на валюту резко растет, курс рубля падает».

Светлана Журова: «Простому народу все равно»

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова выразила сомнение в том, что изменения курса валют могут повлиять на стоимость товаров.

«На мне это никак не скажется. Доллар как быстро поднялся, так быстро и упадет. Это нормальная спекулятивная история. Я не побегу покупать доллары или продавать их. У меня все сбережения в рублях. Человеку, который живет на одну зарплату, все равно. <…> Я сама не учитываю курс доллара. Думаю, простому народу все равно на это. У него никогда долларов не было — никто их в глаза не видел. Те, кто ездит за границу, переживают, а обычный человек ничего не заметит. Будет странно, если это отразится на ценах в магазинах. Почему тогда цены привязаны к доллару, если люди все закупают в рублях? Надеюсь, ничего такого не будет. Как молоко может подорожать из-за того, что доллар вырос? Это будет спекуляцией. Если резко скаканут цены, то мы в Госдуме будем с этим разбираться», – рассказал депутат в беседе с корреспондентом Sport24.

Минпромторг: «Ослабление рубля позитивно скажется на импорте»

Глава Минпромторга Антон Алихан уверен, что снижение курса рубля открывает новые перспективы в направлении импорта, сообщает телеграм-канал Shot. По его словам, для того, чтобы стать богатой страной, необходимо иметь сложную экономику, такую как у России.

«У нас сейчас есть уникальные возможности для увеличения этой сложности в позитивном ключе», – заявил он.

Леонид Слуцкий: «Рубль – самая крепкая валюта»

Председатель ЛДПР выразил уверенность в стабильности национальной валюты, передает «Газета.ru».

«Рубль – самая твердая валюта. Если упал, то временно. Бывают разные ситуации, особенно в том непростом мире, в котором мы сегодня живем», – сказал Слуцкий.

Он таже отметил, что прекращение продажи валюты – верное решение, ведь в первую очередь нужно стабилизировать рубль.

Туроператоры: «Ослабление рубля привлечет туристов»

Представители «Интуриста» предположили, что снижение курса рубля сделает товары и услуги в России более доступными для иностранных гостей, передает «АТОР».

Однако, в основном, эксперты наблюдают негативное влияние от падения рубля. Туристы, бронирующие путешествия, по возможности стараются оттягивать оплату, чтобы понаблюдать за динамикой курсов.

Дмитрий Песков: «Зарплаты ведь в рублях»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что большинство россиян получают зарплаты в рублях, а значит рост курса доллара на них не отразится.

«Вы зарплату в какой валюте получаете? – намекнул Песков, следует из публикации Shot. – У нас львиная доля всех взаиморасчетов с Казахстаном осуществляется в рублях и в тенге, что вызывает наше удовлетворение».

Владимир Путин: «Нет причин для паники»

Оснований для паники из-за курса рубля – нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его процитировало ТАСС.

«В целом, на мой взгляд, ситуация под контролем. И каких-то оснований для паники уж точно совершенно нет», – высказался он.


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Сегодня в 17:34, просмотров: 123, комментариев: 0
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