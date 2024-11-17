Как меняются цены и спрос на новогодние товары

Снег уже покрыл улицы Югры, а в магазинах начинают появляться праздничные товары. Искусственные ели, гирлянды, мишура и елочные игрушки готовят местных жителей к предстоящим торжествам. Однако, несмотря на обстановку, спрос на новогодние украшения пока отстает от прошлогоднего. Что покупают чаще, а на чем предпочитают сэкономить — разбираемся в трендах продаж за первые осенние месяцы, основываясь на исследовании «Чек. Индекс».

Цены растут, а спрос падает

С октября по начало ноября продажи новогодней атрибутики в России заметно снизились, а цены, напротив, выросли. Самое резкое падение показала елочная звезда — ее покупают на 51% реже, чем год назад, хотя цена упала на 3% (до 226 рублей).

Искусственные ели, несмотря на рост стоимости до медианной цены 3 422 рубля (+27%), стали продаваться на 33% реже.

Гирлянды также подорожали (+20%, до 570 рублей), но их покупают на 41% меньше. Мишура и елочные игрушки показали более умеренное снижение спроса: на 17% и 6% соответственно.

Мандарины не сдают позиций

Единственное, что уверенно держится в списке новогодних покупок — это мандарины. Их продажи выросли на 7%, несмотря на подорожание до 242 рублей за килограмм (+21%).

Ноябрь поднимает интерес

С наступлением ноября продажи начали оживать. За первую неделю месяца число покупок искусственных елей выросло на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Правда, их цена также подскочила — до 4 450 рублей, что на 15% выше.

Тренды на качество и размеры

Покупатели стали чаще выбирать высокие и пышные елки, а также более дорогие украшения. Пока в лидерах — товары среднего и премиального сегмента. Однако с началом декабря и приближением праздников в магазинах ожидается наплыв покупателей, ориентированных на бюджетные варианты.

Что дальше?

Ажиотаж впереди, но уже сейчас видно, что россияне стали осторожнее подходить к праздничным тратам. Влияют как экономические факторы, так и погода. Осталось дождаться снега — и новогоднее настроение, вероятно, возьмет свое.