Семь необычных объявлений на «Авито» от югорчан

«Авито» — это не только место для покупки нужных вещей, но и целая кладезь удивительных и порой совершенно неожиданных предложений. На просторах сайта можно найти все: от редких коллекционных предметов до экзотических услуг, о которых вы даже не подозревали. В этом обзоре мы собрали несколько интересных и забавных объявлений.

Поделки к любому празднику или конкурсу в сад\школу

У всех родителей бывают моменты, когда школа или детский сад неожиданно объявляют конкурс на лучшую поделку. Если у вас не хватает времени или идей, это объявление для вас. Однако не забывайте — проводить досуг с детьми тоже важно.

«Изготавливаю поделки и рисунки (формат А3, А4, стенгазеты) к любому конкурсу, празднику. Полностью ручная авторская работа. Возможно повторение вашего варианта работы. Каждый заказ индивидуально обговаривается заказчикoм. Часто мои работы занимают призовые места», — говорится в объявлении.

Коллекционирование СССР

Для ценителей ностальгии по советскому прошлому есть множество объявлений на «Авито»: значки, монеты, редкие журналы и даже уникальные вещи, которые хранят дух ушедшей эпохи. Например, этот продавец предлагает радиоприемник «Океан-214» в рабочем состоянии.

Азиатские леопардовые кошки

Если вам надоели обычные домашние питомцы, то это объявление предложит вам нечто экзотическое — азиатских леопардовых кошек. Эти грациозные и дикие красавцы станут настоящим украшением вашего дома и завистью соседей.

Но не стоит забывать, что на «Авито» есть объявления хоть и с «обычными» животными, но не менее преданными и требующими вашего внимания.

Поздравление из Африки на День Рождения

Устали от банальных поздравлений и открыток? Тогда это предложение — ваш выбор! Настоящее африканское поздравление станет неожиданным сюрпризом для именинника. Исполнители из Африки запишут для вашего близкого человека оригинальное видео и передадут самые теплые пожелания. Креативное и незабываемое поздравление гарантировано!

«Наше видео поздравление из Африки — это яркий и колоритный подарок мужчине, а также подарок девушке. Никакого обмана — на видео настоящие африканцы. Есть разные команды актеров и множество театральных постановок», — сообщают в объявлении.

Продавец действительно предлагает услугу по дроблению шишек. Для тех, кто собирает кедровые орехи или просто любит шишки, но не знает, как извлечь из них пользу, эта услуга может стать спасением. Продавец готов сделать всю грязную работу за вас — останется только собрать вкусные и полезные кедровые орешки.

«Продам коллекцию банок от энергетиков»

Вот уж что действительно можно назвать необычным хобби — коллекция банок от энергетических напитков! Продавец готов расстаться с банками от популярных и редких энергетиков, собранных с любовью.

Дополнение: грибы Ямала

Продавец предлагает редкие грибы из Ямала под загадочным названием «Зуб дьявола». Они не только экзотичны, но и, по словам продавца, способствуют росту волос. Но напомним, «Зуб дьявола» считается ядовитым — шикарная шевелюра (а может и нет) совсем этого не стоит.