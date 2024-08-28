Что можно и нельзя делать в Ореховый Спас

29 августа в России ежегодно отмечается Ореховый Спас. Кроме того, в этот же день Церковь продолжает отмечать одно из 12 главных торжеств ‒ Успение Пресвятой Богородицы. Об истории, традициях и обычаях этого праздника ‒ читайте в нашем обзоре.

История праздника

История праздника восходит к первому веку нашей эры. По преданию, царь ближневосточного города Эдесса по имени Авгарь заболел проказой. Лекари пытались его вылечить, но все было безуспешно. Однажды до царя дошли слухи о могущественном проповеднике в Палестине, который исцелял всех нуждающихся ‒ Иисусе. Царь отправил за ним слуг, однако Спаситель решил проблему царя иным путем: он умылся, вытер свое лицо убрусом (полотенцем), отпечатал на нем свой лик и передал царю. Авгарь, приложившись к полотенцу, сразу исцелился. Впоследствии он вместе со своими поданными принял крещение от одного из учеников Христа.

Убрус стали особо почитать. Согласно преданию, именно с него начали писать первые иконы. Длительное время святыня хранилась в Эдессе, пока 29 августа 944 года ее торжественно не перенесли в Константинополь. В память о нем и был установлен праздник, который сначала праздновался только там, но из-за широкого почитания Спаса Нерукотворного он быстро стал общецерковным.

В 1 204 году во время разграбления города крестоносцами убрус бесследно исчез.

Почему Спас ‒ Ореховый

Третий Спас называют еще Хлебным и Холщовым, но самое распространенное название Спаса ‒ Ореховый. Считается, что к 29 августа созревают лесные орехи, которые можно собирать и сушить на зиму. Хлебным его называют так как в это время поспевают зерновые культуры. Народ пек хлеб и пироги из муки нового урожая. Отсюда пошло выражение: «Третий Спас хлеба припас».

Третий Спас также называют Спасом на холстах, Спасом на полотне или Холщовым спасом ‒ это отсылка к легенде об убрусе с образом Иисуса Христа.

Традиции праздника

В старину 29 августа собирали орехи, чтобы пережить зиму, если родился не очень богатый урожай. Если сегодня попадутся сросшиеся орехи, их нужно положить в кошелек, чтобы весь год быть в достатке.

Традиционно в этот день в храмах проходят богослужения. Верующие приносят с собой орехи и молодые колосья пшеницы, которые освещают после службы.

После храма принято собираться за праздничным столом, который в этот день богат выпечкой с разнообразной начинкой: это могли быть яблоки, ягоды, овощи и орехи. Но главным блюдом на столе должен быть свежеиспеченных хлеб ‒ как символ завершающегося урожайного сезона. Также на столе могут присутствовать мед, фрукты, настойки из грецких орехов и разные другие угощения.

По традиции, если на Ореховый Спас погода дождливая, то осень наступит рано. Солнечна погода была предвестником скорого «бабьего лета».

Что нельзя делать в Ореховый Спас

В праздник верующим не следует заниматься тяжелым трудом или уборкой дома. Предки верили, что тот, кто нарушит запрет, столкнется с серьезными финансовыми проблемами.

Лучше в этот день не конфликтовать с близкими, и не отказывать в помощи нуждающимся, иначе можно самому оказаться в сложной жизненной ситуации.

Хоть успенский пост позади и на праздничном столе появились мясные, молочные и алкогольные продукты, все же лучше знать меру и не переедать в этот день.

Что можно делать в Ореховый Спас

Можно печь пироги и хлеб, собирать орехи, покупать полотняное или холщовое изделие и мыться в бане. Причем, париться нужно было обязательно вениками из орешника ‒ это могло защитить от сглаза.

Желательно в этот день посетить храм, но, если такой возможности нет, можно ограничиться усердной домашней молитвой.

Приметы на Ореховый Спас