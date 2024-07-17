Рассматриваем самые дорогие предложения по покупке и аренде жилья в Сургуте

Рынок недвижимости Сургута предлагает широкий выбор квартир для самых взыскательных покупателей и арендаторов. Роскошное жилье, расположенное в престижных районах города, привлекает внимание не только своим современным дизайном и высококачественной отделкой, но и впечатляющими ценниками. В обзоре мы расскажем о самых интересных предложениях дорогих квартир в Сургуте, представленных на «Авито».

НЕСКРОМНАЯ ПОКУПКА

Двухуровневый пентхаус за 130 000 000 рублей

В Сургуте выставлен на продажу роскошный двухуровневый пентхаус. Площадь квартиры составляет 404,8 квадратных метров, она расположена на 25 и 26 этажах современного кирпичного дома.

В пентхаусе никто не жил, и он полностью готов к заселению, благодаря дизайнерскому ремонту с использованием высококачественных материалов из Италии, Франции и Португалии. Стены и потолки украшены венецианской штукатуркой, а мебель и техника – от ведущих итальянских брендов.

Первый этаж пентхауса включает просторную кухню с обеденной зоной, светлую гостиную, две детские комнаты, холл с гардеробной, два санузла и террасу с живописным видом на парк «За Саймой» и реку Обь.

На второй этаж ведет лестница из бразильского гранита с коваными перилами. Здесь находятся рабочий кабинет из массива дорогих сортов дерева, спальная комната с собственным санузлом и гардеробной, две детские спальни, санузел, прачечная и две гардеробные.

Уникальной особенностью квартиры является семиметровый водопад между этажами, который помогает поддерживать микроклимат. В каждой комнате установлены сплит-системы, позволяющие регулировать температуру в любое время года.

Двухкомнатная квартира за 29 900 000 рублей

Сургутянам предлагают квартиру намного дешевле прошлой. Здесь на первый план выдвигают уникальную планировку с панорамными окнами, а также большую террасу.

«Преимущества этого предложения включают в себя панорамные окна, роскошную мастер-спальню, чистовую отделку, сейф-двери и стяжку пола с шумоизоляцией – все для вашего полноценного комфорта и уюта», − говорится в объявлении.

Также для жильцов создали закрытый двор с круглосуточным видеонаблюдением и охраной для обеспечения безопасности.

Трехкомнатная квартира за 24 000 000 рублей

Еще одна интересная квартира продается в Сургуте на улице Игоря Киртбая. Горожанам представляют эксклюзивное жилье с дизайнерским ремонтом в престижном малоэтажном ЖК.

«Дом в эксплуатации всего три года! Квартира формата 3+. Большая куxня-гостинaя и три отдельные комнаты. Одна комната с гардеробной. Высота потолков три метра. Окна увеличенные, очень светло и просторно. В квартире установлен надежный импортный газовый котел индивидуального отопления и подогрева воды: в самое холодное время размер затрат на коммунальные услуги не превышает пяти тысяч рублей!» − уверяют в объявлении.

ВРЕМЕННАЯ РОСКОШЬ

Трехкомнатная квартира за 130 000 рублей в месяц

В Сургуте сдается светлая квартира с бытовой техникой, кондиционерами и телевизорами во всех комнатах. Есть также паркинг на минус первом этаже.

Двухкомнатная квартира за 120 000 рублей в месяц

На «Авито» выставили объявление с идеальными фотографиями двухкомнатной квартиры на улице Крылова. Будущим жильцам обещают дизайнерский ремонт, а также окна с шикарными видами на зеленый лес.

«Квартира мечта. Сделана c большой любовью, но собственники вынуждены переехать по семейным обстоятельствам, поэтому сдается тем, кто умеет беречь чужое имущество, кто полюбит квартиру как свою», − говорится в публикации. − Все продумано до мелочей, вплоть до выключателей света, они немецкой марки графитового цвета. На кухне стоит измельчитель, дозатор для мыльных средств, кран с разными функциями, в ванной смеситель термостатом, в туалете гигиенический душ».

Напоминаем, ранее Сургут попал в тройку аутсайдеров по объему ввода жилья.