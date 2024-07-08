Какие фильмы посмотреть вечером в кругу семьи

В честь Дня семьи, любви и верности предлагаем подборку фильмов о семейных ценностях. От трогательных историй о любви до вдохновляющих лент о семейных узах − в нашем списке есть картины на любой вкус и настроение.

Мы купили зоопарк (2011) 12+

Бенджамин Ми все еще скорбит о потере своей жены Кэтрин, а его 14-летнего сына Дилана отчислили из школы. Бенджамин решает начать все заново, купив новый дом. Семейство тратит все сбережения на покупку нового жилья и зоопарка, чтобы спасти заброшенный сельский зверинец с двумя сотнями экзотических животных, которым грозит гибель.

Москва слезам не верит (1979) 18+

Москва, 1950-е годы. Три молодые провинциалки приезжают в Москву в поисках любви, счастья и денег. Антонина обретает семью и проживает свою лучшую жизнь, воспитывая детей. Людмиле Москва представляется лотереей, в которой она должна выиграть свое особенное счастье. Катерина же отчаянно влюбляется, но избранник ее оставляет одну. Она сама растит дочку, не опускает руки и строит свою карьеру. Однако в 40 лет судьба посылает ей неожиданную встречу.

Двое: я и моя тень (1995) 12+

Случилось так, что на свете живут две удивительно похожие друг на друга и в то время совершенно разные девочки: яркая и непоседливая Аманда и спокойная и тихая Элисса. Одна растет в сиротском приюте под опекой доброй воспитательницы Дианы, а другая − с очень богатым отцом-одиночкой. Папу хочет женить на себе противная и корыстолюбивая особа. Девочки встречаются в летнем лагере, где придумывают план по предотвращению брака по расчету. Для осуществления своих планов девочки на время меняются местами...

Все, везде и сразу (2022) 18+

Фильм о том, как на Эвелин резко свалились проблемы: она никак не может составить налоговый отчет, пожилой отец постоянно требует внимания, муж витает в облаках, а еще дочка устраивает сцены. Во время визита в налоговую все запутывается еще сильнее − оказывается, Эвелин может скакать по параллельным вселенным и получать доступ к воспоминаниям и навыкам других версий самой себя. И теперь, в полнейшем хаосе, женщине придется противостоять загадочной злой сущности, которая решила разрушить не только этот мир, но и всю мультивселенную.

Стоит отметить, что фильм «Все, везде и сразу» претендовал на 11 статуэток и взял семь из них, включая главные: за лучший фильм, режиссуру и оригинальный сценарий.

Паразиты (2019) 18+

Обычное корейское семейство Кимов жизнь не балует. Приходится жить в сыром грязном полуподвале, воровать интернет у соседей и перебиваться случайными подработками. Однажды друг сына семейства, уезжая на стажировку за границу, предлагает тому заменить его и поработать репетитором у старшеклассницы в богатой семье Пак. Подделав диплом о высшем образовании, парень отправляется в шикарный дизайнерский особняк и производит на хозяйку дома хорошее впечатление. Тут же ему в голову приходит необычный план по трудоустройству сестры.

Любовь и голуби (1985) 12+

У Василия Кузякина есть все, что может сделать мужика счастливым: жена, трое детей, дом в деревне и любимые голуби, которых главный герой разводит на крыше. Через какое-то время Вася получает от работы путевку на юг. Там он увлекается одинокой женщиной Раисой Захаровной, из-за чего вся его жизнь начинает идти кувырком...

Кстати, во время съемок сцены, когда Василий выпадает из дверей своего дома в море, актер чуть не погиб. Первый дубль показался режиссеру медленным, поэтому решили снять второй. Во время его съемок под водой возникли проблемы с галстуком. Актер чуть не утонул. Галстук пришлось разрезать. В итоге в фильм вошел третий дубль, в котором разрезанный ранее галстук просто сшили парой стежков.

Чумовая пятница (2003) 12+

Доктор Тэсс Колман не может найти общий язык со своей 15-летней дочерью Анной. Их жизненные ценности и вкусы расходятся буквально во всем. Ссоры сотрясают дом постоянно: Тэсс не одобряет музыкальных пристрастий дочери, а Анна ненавидит жениха своей матери, хотя свадьба назначена уже на субботу. Однажды в четверг эти разногласия достигают предела. И вот судьба решает подкинуть им испытание − рано утром в пятницу мама и дочка обнаруживают, что они поменялись телами...

Моя ужасная няня (2005) 6+

Попав в дом к недавно овдовевшему мистеру Брауну, няня-волшебница пытается усмирить его семерых непослушных детей. До ее прихода сорванцы уже избавились от 17 предыдущих нянь, думая, что на 18­ ждет та же участь.

Кстати, из-за сцены с трупом в США фильму был присвоен рейтинг PG (рекомендуется присутствие родителей).

Девять жизней (2016) 12+

Том Бренд – миллиардер, который с головой погружен в работу и немного выпал из семейной жизни. Даже подарок дочери он покупает в последний момент. Ребекка мечтает о настоящем коте, и как бы Том ни презирал животных, он отправляется в зоомагазин, где выбирает самого роскошного кота по кличке Мистер Пушистые Штаны. По пути на праздник дочери с Томом происходит несчастный случай. А очнувшись, герой обнаруживает себя в теле этого самого кота. Пока Том-человек отсыпается в больнице, Том-Пушистые-Штаны вынужден на собственной шкуре испытать все прелести кошачьей жизни и вернуть любовь семьи, чтобы не остаться навсегда в роли питомца. Благо жена и дочь принимают кота как родного.