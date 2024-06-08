Рассказываем о рецептах окрошки на любой вкус

Окрошка — одно из самых популярных и любимых блюд в летнее время. Этот освежающий суп из незаменим в жаркие дни. Эксперты Роскачества представли пять лучших рецептов окрошки для любителей традиционных вкусов и экспериментаторов.

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Окрошка – не только легкое летнее блюдо, которое быстро насыщает и не создает чувства тяжести в желудке. Этот суп еще и дополнительный источник жидкости, а в жару потребность в ней возрастает. Окрошка содержит много свежих овощей и зелени, которые как раз и являются дополнительным источником воды. Кроме этого, они дают организму много витаминов, минералов и растительной клетчатки.

В каждой семье есть свой фирменный рецепт окрошки, но почти в каждом супе присутствуют картошка, редис, огурцы, яйца, зелень. Большинство россиян добавляют в окрошку докторскую колбасу (реже ветчину). Для заправки одни признают только квас, другие – кефир, кто-то непременно добавляет сметану и горчицу. В среднем порция (300–400 г), приготовленная из вышеперечисленных ингредиентов, обладает калорийностью 380–420 ккал. Причем львиная доля калорий приходится на докторскую колбасу (257 ккал/100 г) или ветчину (263 ккал/100 г). Рекомендуется заменить эти ингредиенты отварной куриной грудкой (113 ккал/100 г) или отварным филе индейки (130 ккал/100 г).

Для тех, кто следит за весом, лучше всего делать окрошку на кефире низкой жирности или минеральной воде (при желании можно кефир слегка разбавлять водой). Можно заправлять окрошку таном, но тан не всем подойдет из-за большого количества соли (при желании можно тан разбавить минеральной водой). Кстати, соль желательно сократить в повседневном рационе, потому что она задерживает воду в организме, вызывает отеки и негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

По рекомендациям ВОЗ, норма употребления добавочной соли в день – 3–5 г (это одна чайная ложка соли без горки). Если любите традиционную окрошку на квасе, желательно готовить квас самим или покупать домашний квас без добавленного сахара.

Как сделать окрошку максимально полезной?

Некоторые любители окрошки готовы есть ее на завтрак, обед и ужин. При этом они еще себя и в порциях не ограничивают. Но, как говорится, во всем должно быть чувство меры, ведь зачастую именно это чувство помогает не перейти границу, когда продукт из полезного может стать вредным для нашего организма.

Нежелательно есть окрошку на квасе и с мясом перед сном. Мясо содержит тирозин, не дающий заснуть мозгу, а окрошка на квасе может вызывать газообразование и вздутие живота, что также не способствует хорошему сну. Если вам очень захотелось съесть вечером окрошки, то пусть она будет на кефире и без мяса. Несмотря на всю полезность окрошки, есть люди, которым лучше от нее отказаться. Так, например, кефир и квас противопоказаны при язве, при высокой секреции желудка и главным образом при обострении хронических заболеваний ЖКТ. Напитки, полученные в результате брожения, не рекомендуются при желчекаменной болезни. Сладкий квас противопоказан при сахарном диабете.

Классическая окрошка на квасе

Ингредиенты

1,5 л хлебного кваса

400 г отварного мяса (гоядины)

3–4 шт. огурцов

4 шт. картофеля

4 шт. яиц

2 стакана сетаны

Петрушка, укроп, зеленый лук

0,5 ч. л. соли, 0,5 ч. л. сахара

0,5 ч. л. горчицы

Приготовление

Яйца и картофель отварить, остудить и нарезать кубиками. Мясо нарезать кубиками. Огурцы тоже нарезать мелкими кубиками. Зелень порубить (лук порубить отдельно). Нарезанный лук растереть с небольшим количеством соли, до тех пор, пока не поятся сок. Все нарезанные ингредиенты (кроме петрушки и укропа) соединить в большой миске или кастрюле. При желании можно добавить в окрошку нарезанный редис. Все заправить сметаной и залить квасом. Добавить укроп, петрушку, сахар, горчицу. Посолить и перемешать.

Калорийность: 300 ккал.

Окрошка на кефире с перепелиными яйцами

Ингредиенты

150 г куриного филе (вареного)

2 огурца

6–8 перепелиных яиц

Петрушка, укроп, зеленый лук

Соль

Кефир (жирность 1%) для подачи

Приготовление

Курицу и огурцы нарезать кубиками, положить в миску.

Перепелиные яйца отварить вкрутую (1–2 минуты после закипания), обдать холодной водой, очистить и порубить ножом. Добавить в общую миску.

Мелко нарезать зелень, добавить к остальным ингредиентам.

Посолить.

Разложить по тарелкам, влить кефир и сразу же подавать.

Калорийность: 370 ккал.

Рецепт окрошки на тане без мяса

Ингредиенты

1 картофелина (сваренная в мундире)

6 редисок

2 огурца

Фиолетовый базилик, кинза, тархун, укроп и другая зелень

Тан для подачи

Приготовление

Картофель очистить, нарезать кубиками, положить в миску.

Редис натереть на терке, добавить к картофелю.

Огурец нарезать кубиками, зелень мелко порубить. Добавить в миску, посолить и перемешать.

Разложить по тарелкам, влить тан и сразу же подавать.

Калорийность: 285 ккал.

Вариация на тему классической окрошки

Ингредиенты

120 г докторской колбасы (для тех, кто следит за фигурой, заменить на отварное филе курицы)

1 огурец

4–5 редисок

2 яйца

1 картофелина (сваренная в мундире)

2 ч. л. сладкой горчицы

Укроп, петрушка, зеленый лук

Квас для подачи

Пикантная заправка

2 ч. л. сладкой горчицы

Лимонный сок (по вкусу)

Соль, сахар (по вкусу)

Приготовление

Докторскую колбасу (или отварную куриную грудку) нарезать небольшими кубиками, положить в миску.

Яйца сварить вкрутую (8–10 минут с момента закипания), обдать холодной водой, очистить. Разделить на желтки и белки. Белки порубить ножом, положить в миску.

Картофель очистить и нарезать кубиками. Редис натереть на терке. Огурец нарезать кубиками, добавить в миску.

Зелень мелко порубить, добавить к остальным ингредиентам.

Приготовить пикантную заправку: растереть желтки с горчицей, лимонным соком, солью и сахаром.

Разложить окрошку по тарелкам, добавить холодный квас и пикантную заправку. Сразу же подавать.

По вкусу и по желанию в окрошку можно добавить немного сливочного хрена.

Калорийность: с докторской колбасой – 858 ккал, с отварной куриной грудкой – 667 ккал.

Варианты заправки окрошки

Хотите разнообразия? Готовы к экспериментам? Предлагаем необычные варианты заправки: