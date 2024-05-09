Вспоминаем классику отечественного кино о Второй мировой войне

В честь Дня Победы вспомним одни из лучших отечественных фильмов о Второй мировой войне, которые являются культовыми произведениями кинематографа, способные поразить зрителя своей глубиной, эмоциональностью и исторической достоверностью.

…А зори здесь тихие (1972)

Номинированная на «Оскар» советская драма, в которой зенитчицы совершают подвиг во время Великой Отечественной войны. Молодые девушки мечтали о большой любви, нежности, семейном тепле, но на их долю выпала жестокая война. Картина снята по одноименной повести Бориса Васильева.

Они сражались за Родину (1975)

Июль 1942 года. На подступах к Сталинграду обескровленные, измотанные советские войска ведут тяжелые оборонительные бои, неся огромные потери... Фильм рассказывает о подвиге рядовых солдат, любви к родной земле, об истинной цене победы...

Эта картина заслуживает вашего просмотра: она занимает по посещаемости 88-е место среди отечественных фильмов за всю историю советского кинопроката.

Иди и смотри (1985)

1943 год, Великая Отечественная война. Подросток Флёра, откопав карабин среди обрывков колючей проволоки, ржавых пулеметных лент и простреленных касок, отправляется в лес к партизанам.

Фильм Элема Климова считается одним из самых страшных фильмов о войне. Сам режиссер рассказывал, что за рубежом фильм показался настолько шокирующим, что во время сеансов у кинотеатров дежурили кареты «скорой помощи», увозя слишком впечатлительных зрителей.

Фильм снят по мотивам произведений Алеся Адамовича: «Хатынская повесть», «Партизаны» и «Каратели».

Судьба человека (1959)

Фильм, основанный по мотивам рассказа Михаила Шолохова, рассказывает о русском солдате, которого война подвергла страшным испытаниям, лишила дома и семьи, бросила в концлагерь. Но судьба не сломила его дух — он выжил, отстоял свое право быть человеком, сохранил способность любить...

Баллада о солдате (1959)

Молодой солдат Алеша Скворцов совершает подвиг — подбивает два немецких танка. Командование собирается представить его к ордену, но Алеша просит дать ему отпуск, чтобы повидаться с мамой. Путь домой оказывается долог и непрост.

Офицеры (1971)

Судьбы двух друзей — Алексея Трофимова и Ивана Вараввы — прослеживаются на протяжении многих лет. В 20-е они вместе служили на пограничной заставе, бились с басмачами. Там они, будучи еще совсем молодыми, на всю жизнь запомнили наказ своего командира: «Есть такая профессия - Родину защищать». Потом Испания, Великая Отечественная война и мирные дни. Старые друзья снова встречаются, уже став генералами.

Занимает по посещаемости 31 место среди отечественных фильмов за всю историю советского кинопроката.

На войне как на войне (1968)

Младшего лейтенанта, только закончившего военное училище, назначили командиром «самоходки» с экипажем опытных и бывалых бойцов. Этот фильм по одноименной повести Виктора Курочкина — об их жизни, боевой и будничной.

Женя, Женечка и «Катюша» (1967)

Солдат Женя Колышкин — хрупкий интеллигент с Арбата — сплошное недоразумение в военных буднях. Отправившись в предновогоднюю ночь за посылкой, он натыкается на немецкий блиндаж. Ему удается спастись, но гауптвахта неизбежна. Незавидную участь Жени скрашивает Женечка - связистка полка катюш. Пройдет время, и они встретятся в громадном пустом доме в освобожденном городе, где сыграют в прятки… Одна из самых нежных картин о войне.

Иваново детство (1962)

Детство 12-летнего Ивана закончилось в тот день, когда у него на глазах фашисты расстреляли мать и сестренку. Отец мальчика погиб на фронте. Оставшись сиротой, Иван уходит в воинскую часть и становится неуловимым разведчиком. Он с риском для жизни добывает для командования бесценные сведения о противнике. Но война есть война…

Летят журавли (1957)

Рассказ о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война. Не все смогли с честью вынести это испытание. В центре киноповести — трагическая история двух влюбленных, которых разлучила война.