История, традиции и обычаи самого веселого русского праздника Масленицы

Масленица входит в число самых веселых праздников в году, который широко отмечается по всей России. Он отражает вековые традиции, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение. Это недельный праздник, включающий в себя обряд с хороводами, песнями, плясками, играми, посвященный прощанию с зимой и встрече весны. Что означает каждый день Масленицы − в нашем обзоре.

История праздника

На Руси было принято отмечать смену времен года. Зима всегда была трудным временем для людей: холод, голод, темнота. Поэтому приходу весны особенно радовались, и это обязательно нужно было отпраздновать. Наши предки говорили, что молодой Весне сложно одолеть старую коварную Зиму. Так, чтобы помочь Весне прогнать Зиму, устраивали веселые гулянья на Масленицу.

Прощаясь с Зимой, люди славили Ярилу — языческого бога солнца и плодородия. Ярило представлялся им в образе молодого мужчины, который ежегодно умирал и вновь воскресал. Воскреснув, Ярило дарил людям солнце, а солнечное весеннее тепло — это первый шаг на пути к обильному урожаю. До крещения Руси Масленицу праздновали семь дней перед днем Весеннего Равноденствия и еще неделю после.

После принятия христианства время празднования Масленицы сдвинулось и сократилось на целую неделю. Ее стали праздновать накануне Великого поста. За неделю перед Великим постом мясо есть уже нельзя, поэтому на Масленицу пекут блины. Их вполне хватает, чтобы чувствовать себя сытыми.

Праздник называется Масленицей по многим версиям. Самая распространенная это то, что в праздник люди старались задобрить, так сказать, умаслить весну. Поэтому празднования так и назвали — Масленицей.

По другой версии это название появилось уже после принятия христианства. Так как мясо есть нельзя, то можно употреблять молочные продукты. Поэтому люди пекли блины и обильно поливали их маслом. Отсюда и пошло название, связанное с масляными блинами.

Также эту неделю называли мясопустной — из-за воздержания от мяса, и сырной – потому что на неделе едят много сыра.

Масленичная неделя

Масленица празднуется семь дней − с понедельника по воскресенье. Вся неделя делится на два периода: Узкая Масленица — с понедельника по среду, Широкая Масленица — с четверга по воскресенье. В первые три дня хозяйкам можно было заниматься домашними делами, убираться. С четверга все работы прекращались, разрешалось только развлекаться и печь блины. Каждый день недели имеет свое название и наполнен уникальным смыслом.

Понедельник — «Встреча»

В первый день Масленичной недели встречают Масленицу. Пекут блины, и самое главное − первый по традиции отдают нищим, бедным и нуждающимся людям, чтобы те помолились за души покойных родственников.

В понедельник занимались организационными вопросами, завершали подготовку к празднику: достраивались снежные горки, балаганы, качели, лотки для торговли.

Утром свекор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери, вечером сами приходили к сватам в гости и угощались блинами, радуясь началу Масленичной недели.

Именно в этот день делали чучело Масленицы из соломы и других подручных материалов, наряжали в старую одежду, разные лохмотья. Затем насаживали на кол и возили в санях по улицам, а также выставляли на всеобщее обозрение на главной улице или площади деревни до воскресенья.

Вторник — «Заигрыши»

Вторник традиционно был днем гуляний, игр и забав. В этот день с утра начиналось веселье: катались на санях, ледяных горках, каруселях. По улицам ходили скоморохи и развлекали народ.

Заигрыши были днем сватовства в деревнях. Молодые люди приглядывались друг к другу, парни присматривали себе невест, девушки засматривались в ответ и гадали, кто из них первым пошлет сватов. Родители тоже ближе знакомились с будущими родственниками и в шуточной форме сговаривались о предстоящем торжестве.

Все Масленичные обряды, по сути, сводились к сватовству для того, чтобы после Великого поста сыграть свадьбу.

Среда — «Лакомка»

В среду по традиции зять приходил к теще на блины, которые она готовила специально для него. Отсюда и пошло выражение «Пришел зять, где сметаны взять?». Приглашали и других гостей, родных, соседей. Зятья славили своих тещ и пели им хвалебные песни и разыгрывали веселые сценки с переодеваниями. Женщины и девушки собирались вместе, катались на санях по деревням и пели веселые песни и частушки.

Четверг — «Разгул»

С этого дня начиналась Широкая Масленица. Все хозяйственные работы прекращались и начинались настоящие гулянья в честь Масленицы. Люди всячески веселились: катались с горок, на качелях и каруселях, устраивали катания на лошадях, в санях, играли в снежки, шумно пировали.

В этот день обычно проходили кулачные бои и игры «стенка на стенку», где юноши показывали свою силу, красуясь перед девушками и невестами. К бою готовились очень серьезно: парились в бане, сытно ели, чтобы набраться сил.

Одной из любимых традиционных забав считалось овладевание ледяной крепости. Парни строили городок с воротами из льда и снега, сажали туда стражу, а потом атаковали: лезли на стены, врывались в ворота. Задачей стражей была оборона крепости. Сейчас есть похожая игра, которая носит название «Царь горы». Смысл этих игр, как и всей Масленицы, — выплеск накопившейся за зиму негативной энергии и разрешение различных конфликтов между друг другом.

Помимо этого, дети и молодежь ходили по домам с бубнами, рожками, балалайками, распевая колядки. Их щедро угощали лакомствами и передавали приветы их родителям и родственникам. Жители городов одевались в лучшие наряды, участвовали в праздничных гуляньях, ходили на театральные представления, чтобы посмотреть на скоморохов и на потехи с медведем.

Пятница — «Тещины вечерки»

В этот день уже зять приглашал тещу к себе на блины. Теща приходила с ответным визитом со своими родственниками и подругами. Блины в этот день пекла дочь — жена зятя. Такие семейные посиделки укрепляли отношения между родными.

Суббота — «Золовкины посиделки»

В этот день невестка приглашала родственников мужа в дом на блины. Если золовки и сестры мужей были незамужними, невестка приглашала своих незамужних подруг на общие посиделки. Если сестры мужа были, наоборот, замужем, то невестка звала свою замужнюю родню. Кроме угощения блинами, девушка по обычаю дарила подарки своим золовкам.

Воскресенье — «Проводы Масленицы». Прощеное воскресенье

Завершает Масленичную неделю Прощеное воскресенье. В этот день близкие люди просят друг у друга прощения за причиненные за год обиды. В ответ на просьбу о прощении по традиции произносят фразу «Бог простит». Также в Прощеное воскресенье было принято ходить на кладбище и поминать усопших родственников.

Как и много лет назад, так и сейчас кульминацией всей Масленицы является сжигание чучела в воскресенье. Это действие символизирует проводы зимы и наступление весны. В этот день люди устраивали ярмарки, чаепития с бубликами, калачами и блинами, играли в игры, водили хороводы вокруг чучела Масленицы, пели и танцевали, и, наконец, сжигали чучело.